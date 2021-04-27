إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيّرة عبرت أجواءها من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه أسقط طائرة مسيّرة عبرت الأجواء الاسرائيلية من لبنان، إضافة الى العثور على مسيّرة أخرى كان قد أسقطها في وقت سابق.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن قواته "أسقطت طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي شرق الخط الأزرق"، في إشارة إلى الخط الحدودي الذي وضعته الأمم المتحدة.

وأضاف أن "الطائرة المسيرة تم رصدها من قبل جيش الدفاع الاسرائيلي خلال الحادث".

وفي حادث منفصل قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر في وقت سابق من اليوم "على طائرة مسيرة في القطاع الغربي أسقطها جيش الدفاع الإسرائيلي قبل بضعة أسابيع بعد اجتيازها المناطق الإسرائيلية من لبنان"، لافتا الى أنها تابعة لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

ولم يصدر تعليق فوري من لبنان او حزب الله.

ولا تزال إسرائيل ولبنان تقنيا في حالة حرب، وتقوم مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" بدوريات على الحدود بين البلدين.

وفي شباط/فبراير قال حزب الله إنه أسقط طائرة مسيّرة إسرائيلية حلقت فوق الخط الأزرق، واعترفت إسرائيل بتحطم طائرة بدون طيار.