قضية براغ: موسكو تطرد 7 دبلوماسيين أوروبيين

أعلنت روسيا اليوم، الأربعاء، طرد سبعة دبلوماسيين من أربع دول من الاتحاد الأوروبي قامت مؤخراً بطرد دبلوماسيين روس تضامناً مع الجمهورية التشيكية في قضية تجسّس.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانين أنه يتعين على ثلاثة دبلوماسيين من سلوفاكيا واثنين من ليتوانيا وواحد من إستونيا وواحد من لاتفيا مغادرة روسيا قريبا، منددة بـ"تضامن زائف" مع براغ.

واتهمت الخارجية الروسية بلاد البلطيق باتباع سياسة "عدائية علانية" ضدّ روسيا، عبر "تضامنها الزائف" مع جمهورية التشيك.

وكانت حكومة براغ اتهمت منذ الأسبوع الفائت المخابرات الروسية بالتسبب بانفجار وقع في 2014 بداخل مخزن للذخيرة، ما أدى إلى وفاة شخصين. وقامت بعدها السلطات التشيكية بطرد 18 دبلوماسياً روسياً بعدما قالت إنهم "جواسيس".

وردّت موسكو عبر طرد 20 دبلوماسياً تشيكياً من أراضيها، ما دفع بسلوفاكيا ورومانيا ودولٍ من البلطيق إلى الإعلان عن طرد دبلوماسيين روس "تضامناً مع براغ".

وندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين بـ"عبثية اتهامات" براغ، بينما طالب وزير الداخلية التشيكي، يان هاماتسيك، شركاءه الأوروبيين وفي الأطلسي بطرد دبلوماسيين روس.

وتأتي الأزمة بين براغ وموسكو فيما اشتد التوتر الدبلوماسي بين روسيا والغرب في الأسابيع الأخيرة، حيث تتهم بعض الدول الغربية موسكو بالتجسس والقيام بهجمات إلكترونية أو التدخل في انتخابات وطنية.

واتخذت موسكو إجراءات مماثلة رداً على الإجراءات الغربية.