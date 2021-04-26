روسيا تطرد دبلوماسيا إيطاليا وروما تعتبر القرار "غير منصف"

أعلنت موسكو الاثنين أنها قررت طرد دبلوماسي إيطالي ردا على طرد مسؤولَين روسيَين من إيطاليا في آذار مارس بتهمة التجسس، بينما سارعت روما لإدانة الخطوة التي اعتبرتها "غير منصفة".

وأفادت الخارجية الروسية أنها استدعت السفير الإيطالي وتم إبلاغه بأن روسيا تعتبر الملحق البحري الإيطالي "شخصا غير مرغوب فيه" وتمنحه مهلة 24 ساعة للمغادرة.

بدورها أعربت الخارجية الإيطالية عن "أسفها العميق" حيال القرار وقالت إن طرد روسيا لدبلوماسي إيطالي مقيم في موسكو كإجراء انتقامي لطرد دبلوماسيين روسيين من روما بسبب قضية تجسس هو قرار "لا أساس له وغير منصف".

وجاء في بيان الخارجية الإيطالية "علمنا ببالغ الأسف قرار روسيا طرد نائب الملحق البحري.. ونعتبر هذا القرار لا أساس له من الصحة وغير منصف لأنه اتُخذ ردا على إجراء شرعي اتخذته السلطات الإيطالية في الدفاع عن أمنها".