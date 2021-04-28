شاهد: في الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي.. "السياحة الحمراء" تزدهر في الصين

قبل أقل من ثلاثة أشهر على احتفال الصين وشعبها بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي، يشهد قطاع السياحة بشكل عام و"السياحة الحمراء" بشكل خاص في أجزاء متعددة من البلاد ازدهارا واسعا.

وشهدت مقاطعتي جيانغشي وقويتشو بعد رفع القيود التي وضعت على السفر بسبب فيروس كورونا، تدفق آلاف السياح لزيارة المواقع التاريخية.

ومن اللافت للنظر، أن جميع البرامج التي وضعت في المعارض والحفلات الموسيقية وأيضا الأفلام والجوائز، تأتي لتتماشى مع هذه المناسبة.

ومن المتوقع أيضًا إقامة احتفال في الأول من يوليو/تموز، وهو اليوم الذي تحتفل فيه الأمة بالذكرى المئوية، بخطاب يلقيه الرئيس الصيني شي جين بينغ.