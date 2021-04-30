كوفيد-19: 150 مليون إصابة في العالم ووصول مساعدات أمريكية إلى الهند

أُحصيت أكثر من 150 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بينما يبلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة مستويات غير مسبوقة منذ بداية وباء كوفيد-19، حسب إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية صدرت حتى الساعة 04,20 ت غ الجمعة.

وأعلن رسميا عن 150 مليون و337 ألفا و583 إصابة في العالم منذ اكتشاف الفيروس في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019، بما في ذلك ستة ملايين إصابة سجلت خلال أسبوع واحد في عدد عززه تفاقم انتشار الفيروس في الهند حيث أصيب 2,5 مليون شخص بالفيروس في الأيام السبعة الماضية.

وارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة أكثر من الضعف منذ منتصف شباط/فبراير. وبعد الموجة الثانية للوباء التي استمرت من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الثاني/يناير انخفض هذا العدد إلى 350 ألفا يوميا. وقد أصبح حاليا 821 ألفا.

ونجم هذا التسارع بشكل أساسي عن انتشار الفيروس في الهند حيث سجلت 18 مليونا و762 ألفا و976 إصابة، في أزمة صحية قد يكون سببها انتشار متحور هندي لفيروس كورونا، إلى جانب عدم الامتثال للقواعد والقيود الصحية المرتبطة بالوباء، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية الخميس.

وعدد المصابين الذي بلغ 2,5 مليون خلال أسبوع واحد في الهند أي معدل 357 ألف إصابة يوميا، أكبر بثلاثين مرة مما كان عليه في منتصف شباط/فبراير عندما كانت تسجل 11 ألف إصابة يوميا في البلاد.

والدول الأكثر تضررا في إجمالي عدد الإصابات هي الولايات المتحدة (32 مليونا و288 الفا و764 إصابة) والهند (18 مليون و762 و976) والبرازيل (14 مليونا و590 الفا و678). أما على صعيد معدل الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان، فأكثر الدول تضررا هي مونتينيغرو (15457 إصابة لكل 100 ألف نسمة)، وجمهورية التشيك (15207) وسلوفينيا (11513).

ومنذ اكتشاف الفيروس سجل أكثر من ثلث الإصابات في أوروبا (خمسون مليونا و213 ألفا و423) القارة الأكثر تضررا. تليها الولايات المتحدة وكندا (33 مليونا و496 الفا و740) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (28 مليونا و688 الفا و240 إصابة) وآسيا (25 مليونا و594 الفا و773). وأُحصيت حوالى 3,2 ملايين وفاة بكوفيد-19 في العالم.

مساعدات أمريكية للهند

ووصلت الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأمريكية الجمعة إلى الهند التي تشهد ارتفاعا هائلا في عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19.

وحطت طائرة الشحن العسكرية "سوبر غالاكسي" بأكثر من 400 أسطوانة أكسجين إلى جانب معدات المستشفيات الأخرى ونحو مليون من معدات الفحص السريع لفيروس كورونا في مطار نيودلهي الدولي بينما تواجه العاصمة الهندية أزمة صحية غير مسبوقة.

وتشهد الهند حاليا معدل انتشار قياسي للوباء يتمثل بأكثر من 370 ألف إصابة و3600 وفاة يوميا.

وأطلقت دول عدة وعدت بتقديم مساعدة عملية دولية واسعة. وجاء تسليم المعدات الطبية الأمريكية على متن الطائرة التي أقلعت من قاعدة تريفيس العسكرية في كاليفورنيا، بعد محادثات خلال الأسبوع الجاري بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الخميس إن "الولايات المتحدة تسلم شحنات تزيد قيمتها عن مئة مليون دولار من أجل تقديم مساعدات عاجلة في الأيام المقبلة لشركائنا في الهند".

وأكد مسؤولون أمريكيون إن الرحلات الخاصة التي ستنقل معدات تبرع بها أفراد وشركات، ستستمر الأسبوع المقبل.