أسترازينيكا تحقق ربحاً صافياً بلغ 1,56 مليار دولار في الربع الأول من 2021

أعلنت شركة أسترازينيكا السويدية-البريطانية للأدوية الجمعة أن أرباحها الصافية تضاعفت في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي فترة بلغت خلالها مبيعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا 275 مليون دولار.

وأوضح البيان أن المختبر الذي يكشف للمرة الأولى عن حجم أعماله المتعلق بلقاحه، حصد ربحاً صافياً بلغ 1,56 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وسجّل قفزة في مبيعات علاجاته الجديدة، خصوصاً في مجال طبّ الأورام، أحد اختصاصاته.

ومنذ إعلانها عن إنتاج لقاح ضدّ فيروس كورونا بالتعاون مع مختبرات جامعة أكسفورد البريطانية العريقة، سلط الإعلام الغربي والعالمي الضوء على الشركة التي أبرمت عقوداً مع الاتحاد الأوروبي، وترى بروكسل أنها لم تحترمها.

وأعلنت المفوضية الأوروبية إطلاق إجراءات قضائية ضدّ أسترازينيكا بسبب عدم التزامها بالعقود المبرمة، ولكن مراقبين يقولون إنه سيكون من الصعب على بروكسل أن تحصل على تعويضات بسبب طبيعة ونصوص العقود المبرمة.

وإضافة إلى مسألة تسليم كميات اللقاحات، أثارت عوارض جانبية قوية أدت إلى وفاة العشرات مخاوف من اللقاح الذي أجرت وكالة الأدوية الأوروبية عليه مراجعتين. وقامت بعض الدول الأوروبية بتعليق استخدامه لفترة، بينما علقته الدنمارك نهائياً.