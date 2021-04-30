ألمانيا تتهم رجلا بإرساله أموالا إلى ما يسمى بـ"تنظيم الدولة الإسلامية" في سوريا

قالت السلطات الألمانية، الجمعة، إن المدعين العامين الألمان اتهموا مهاجرا عراقيا بالانتماء إلى منظمة إرهابية بدعوى أنه جمع آلاف الدولارات لفائدة ما يسمى "تنظيم الدولة الإسلامية".

المتهم العراقي، الذي لم يتم الإفصاح عن هويته بالتفصيل، يدعى "أيمن" وفقا لقوانين الخصوصية الألمانية، تم اعتقاله في أوائل يناير/كانون الثاني، عند الحدود الألمانية مع سويسرا حيث يُزعم أنه كان متجهًا للالتحاق بالتنظيم الجهادي في سويا، وكان "ينوي" القتال في سوريا أو في أي مكان آخر ، حسبما قال ممثلو ادعاء اتحاديون ألمان، الذي أعلنوا أن الرجل جاء إلى ألمانيا من العراق عام 2016 خلال موجة هجرة أولية من الشرق الأوسط.

كما أكدت تحريات السلطات الألمانية أن المتهم بدأ "يتعاطف" مع إديولوجية "التنظيم الجهادي" بنهاية عام 2018، وفقًا للمدعين العامين.

وزعم الادعاء الألماني أن المتهم كان يريد في الأصل السفر إلى الشرق الأوسط للمشاركة في "الجهاد المسلح" ، لكن أعضاء الجماعة طلبوا منه تأجيل الخطة والبقاء في ألمانيا لجمع الأموال.

بين يونيو / حزيران وأيلول / سبتمبر 2020، "حوّل ما لا يقل عن 12 ألف دولار في معاملات متعددة إلى ما يسمى بـ" تنظيم الدولة الإسلامية" في سوريا.

وقال ممثلو الادعاء إن الأموال استخدمت لدعم المتعاطفات في مخيمات اللاجئين السوريين ولتمويل عمليات تهريب النساء إلى نطاقات "تنظيم الدولة الإسلامية". وزعموا أن الأموال المرسلة إلى لبنان كانت تهدف إلى المساعدة في إخراج مقاتلي الدولة الإسلامية من السجون وتسهيل عودتهم إلى التنظيم الجهادي.