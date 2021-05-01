شاهد: شرطة اسطنبول تعتقل العشرات لمحاولتهم تنظيم مسيرة عيد العمال

اعتقلت شرطة اسطنبول العشرات من الأشخاص بعد محاولتهم تنظيم مسيرة بمناسبة عيد العمال في المدينة السبت، في تحدٍ لحظر تفرضه السلطات منعا لتفشي فيروس كورونا.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أن السلطات اعتقلت مئة متظاهر على الأقل أثناء محاولتهم التوجّه إلى ساحة "تقسيم" وغيرها من المواقع القريبة بما فيها شارع "استقلال" الشهير.

ودفع عناصر الشرطة حشدا بالقوة للتراجع باستخدام دروعهم بينما جرّ آخرون عددا من المتظاهرين بعيدا عن المكان. وأفاد فرع اتحاد المحامين المعاصرين في اسطنبول عن اعتقال 170 شخصا.

وتفرض السلطات إغلاقا كاملا في تركيا منذ 29 نيسان/أبريل نظرا لتسبب الموجة الثالثة من الوباء بأعداد وفيات يومية قياسية. وتوفي نحو 394 شخصا جرّاء كوفيد-19 في تركيا الجمعة، بحسب بيانات رسمية.

وتشهد ساحة "تقسيم" صدامات عادة يوم عيد العمال منذ أدت مواجهات فيها إلى مقتل 34 شخصا في الأول من أيار/مايو عام 1977، خلال فترة اضطرابات في تاريخ تركيا الحديث.

وشاركت السبت مجموعة صغيرة بقيادة "كونفدرالية نقابات العمال التركية الحقيقة" في مناسبة مرخّصة رسميا في ساحة "تقسيم".

في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام محلية أن 11 شخصا على الأقل اعتقلوا في أنقرة لدى محاولتهم تنظيم مسيرات بمناسبة عيد العمال.