أياكس ينتزع لقب الدوري الهولندي لكرة القدم من إمين

توج نادي أياكس أمستردام بلقب بطل لدوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم الأحد بعدما هزم ضيفه المتعثر إمين بـ 4-صفر ليمدد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 35.

وتمكن كل من خيرين تيمبر وسيباستيان آلير وديفن رينش ودافي كلاسن من بلوغ شباك الفريق المهدد بالهبوط والذي كان انتصر في آخر ثلاث مباريات لكنه لم يستطع الصمود أمام البطل.

بهذا الفوز العريض، رفع أياكس رصيده إلى 79 نقطة من 31 مباراة متقدما بفارق 15 نقطة على أيندهوفن ثاني الترتيب والذي يستضيف هيرنفين في وقت لاحق من اليوم. وحافظ أياكس على اللقب الذي أحرزه قبل عامين بعد إلغاء موسم 2019-2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكمل اللقب أسبوعا رائعا للمدرب إيريك تن هاج بعد تجديد عقده مع أياكس حتى يونيو حزيران 2023.