الكويت تحظر سفر مواطنيها باستثناء الملقحين ضد كوفيد-19

حظرت الكويت السفر إلى خارج البلاد على مواطنيها، باستثناء الملقحين منهم ضد فيروس كورونا، وفق ما أعلن مركز التواصل الحكومي الإثنين. ونشر المركز بيانا على حسابه على "تويتر"، نص على "عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ما لم يكن قد حُصّنوا من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيهم اللقاح".

وتستثنى من قرار حظر السفر "الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم".

ويبدأ العمل بالقرار اعتبارا من 22 أيار/مايو، ولا يزال منع دخول البلاد لغير الكويتيين قائما.

وكان مجلس الوزراء الكويتي اتخذ قرارا في 22 شباط/فبراير بإغلاق كل المنافذ الحدودية للبلاد البحرية والبرية، بعد ارتفاع كبير آنذاك في عدد الإصابات اليومية بوباء كوفيد-19.

ولا يزال قرار إغلاق الحدود ساريا، لكن صدر الإثنين قرار ينص على استثناء، "يسمح بالخروج من تلك المنافذ للمواطنين أصحاب الأملاك لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج (مزارع، شركات، عقارات)، على أن يتم تقديم ما يثبت ملكيتهم".

وتطبّق الكويت تدابير صارمة في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، تترافق مع غرامات مرتفعة بحق المخالفين. وبلغ عدد الإصابات بالفيروس وفق الأرقام الرسمية 276586، بينها 1587 وفاة. وتواصل السلطات حملة التلقيح التي شملت حتى الآن أكثر من مليون شخص، من أصل أربعة ملايين هو عدد السكان.