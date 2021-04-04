الكويت: الوافدون يكافحون للحصول على لقاح كوفيد-19 والأولوية للمواطنين

يسعى الأجانب في الكويت والذين يديرون اقتصاد البلاد ويشكلون 70 في المائة من مجموع السكان للحصول على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا. وعلى عكس دول الخليج الأخرى التي منحت جرعات اللقاح للعمال الأجانب في سباق للوصول إلى مناعة القطيع، تعرضت الكويت لانتقادات شديدة بسبب الأولوية التي تبنتها الحكومة لتطعيم الكويتيين أولا.

الإجراء الذي اعتمدته الكويت يترك الوافدين من آسيا وافريقيا وأماكن أخرى من العالم، والذين ينشطون في مجال الأمن والنظافة ورعاية الأطفال وغيرها من النشاطات الأخرى، ينتظرون جرعاتهم الأولى، على الرغم من تحملهم وطأة الوباء.

طبيب كويتي يبلغ من العمر 27 عاما، قال دون الكشف عن هويته خوفا من إجراءات الحكومة التي قد تكون انتقامية: "الأشخاص الوحيدون الذين رأيتهم في مركز التطعيمات هم كويتيون، السياسة الأولى لكل شيء، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة ". السلطات الكويتية لم تستجب لعدة طلبات للتعليق من وكالة أسوشيتيد برس على استراتيجية التطعيم الخاصة بها.

عندما تم إطلاق موقع تسجيل بخصوص التطعيم في الكويت في ديسمبر-كانون الأول، أعلنت السلطات أن الأولوية في عمليات التلقيح ستشمل عمال الرعاية الصحية وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة. ومع مرور الأيام، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن حصة الأسد من الجرعات من نصيب الكويتيين بغض النظر عن أعمارهم أو وضعهم الصحي. بعض عمال الرعاية الصحية أكدوا أنهم لا يستطيعون حتى الحصول على مواعيد.

نظام العمل الكويتي يربط وضع إقامة المهاجرين بوظائفهم ويمنح أصحاب العمل قوة كبيرة. ويرى البعض أن العداء تجاه المهاجرين اشتعل منذ فترة طويلة في الكويت. ومن أثار إرث حرب الخليج عام 1991، الذي أدى إلى عمليات ترحيل جماعية للعمال الفلسطينيين والأردنيين واليمنيين الذين دعم قادتهم العراق في الصراع، القلق بشأن الحاجة إلى الاعتماد على الذات في الكويت الذي لا يزال قائما اليوم، حتى مع اللجوء إلى عمال جنوب شرق آسيا لملء الفراغ.

أكدت سيدة هندية تبلغ من العمر 30 عاما أمضت حياتها كلها في الكويت أن والدها، البالغ من العمر 62 عاما والمصاب بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم لم يتمكن من الحصول على جرعة للقاح المضاد لفيروس كورونا بينما تمّ تطعيم جميع الكويتيين وأضافت: "إنه شعور مزعج، لا توجد طريقة للشعور بأنني أنتمي إلى هذا البلد بعد الآن".

كشفت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق من هذا العام أن الكويت قامت بتلقيح مواطنيها بمعدل ستة أضعاف التطعيم لغير المواطنين. في ذلك الوقت، على الرغم من تسجيل حوالي 238000 أجنبي عبر الإنترنت لحجز موعد، تم استدعاء 18000 منهم فقط، معظمهم من الأطباء والممرضات والعاملين في شركات النفط الحكومية، لتلقي اللقاح. في غضون ذلك، تم تطعيم حوالي 119 ألف كويتي.

مع توفر معلومات اللقاح باللغتين الإنجليزية والعربية فقط ، يؤكد البعض أن ذلك يمنع عشرات العمال ذوي الأجور المنخفضة من جنوب شرق آسيا الذين لا يتحدثون أي لغة.

أثار هذا التفاوت جدلاً محتدمًا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث شجب المستخدمون ما وصفوه بأحدث حالة من كراهية الأجانب في الكويت. ويقولون إن الوباء زاد من استياء العمال المهاجرين وعمق الانقسامات الاجتماعية وزاد من عزم الحكومة على حماية شعبها أولا. وحذر مهنيون طبيون من أن التسلسل الهرمي للتلقيح في الكويت يضر بالصحة العامة.

مقارنة بالإمارات العربية المتحدة والبحرين، اللتان تعدان من بين أسرع الدول في مجال التطعيم للفرد في العالم، فقد تأخرت الكويت. وبينما ينتظر الأجانب تلقي الجرعات الأولى، يقول مسعفون إن المواطنين الكويتيين ما زالوا مترددين في التسجيل بسبب نظريات مؤامرة اللقاحات التي يتم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تصاعد عدد الإصابات، مما دفع الحكومة إلى فرض حظر تجول ليلي صارم الشهر الماضي.

يُصر معظم الوافدين على أن عدم المساواة في الوصول إلى التطعيم لا يزال لافتا للنظر. قالت عاملة تنظيف منزل تبلغ من العمر 55 عاما من سريلانكا: "نحن ننتظر المكالمة، في اللحظة التي أتلقى فيها المكالمة، سأذهب. أحتاج إلى اللقاح لأكون في مأمن".

لم تصدر الحكومة الكويتية تفصيلا ديموغرافيا للأجانب الذين تم تطعيمهم مقابل الكويتيين منذ اندلاع الغضب بشأن "عدم المساواة" في منتصف فبراير-شباط، فقط إحصاءات التطعيم الشاملة. ومنذ هذا الأسبوع، تلقى 500 ألف شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر وأسترازينيكا، وفقا للسلطات الصحية.

حتى مع استمرار عدم تطعيم غالبية العاملين في الخطوط الأمامية في محلات البقالة والمقاهي، تخطط الكويت لإعادة فتح المجتمع للتلقيح. أعلنت الحكومة أن أولئك الذين يستطيعون إثبات حصولهم على اللقاح سيكونون قادرين على الذهاب إلى المدارس في الخريف والذهاب إلى دور السينما في الربيع وتخطي الحجر الصحي بعد السفر إلى البلاد.

لقد شعر العمال الأجانب في الكويت بهذا الإحباط من قبل. عندما ضرب الوباء لأول مرة، ألقى المشرعون ومضيفو البرامج الحوارية والممثلات البارزات باللوم على المهاجرين في انتشار الفيروس.

مع انتشار الفيروس التاجي في مناطق مزدحمة وأماكن يعيش فيها العديد من الأجانب، فرضت السلطات عمليات إغلاق مستهدفة ونشرت أعدادا متزايدة عن تصنيف الجنسيات وعندما ارتفعت الإصابات في صفوف الكويتيين، توقفت الحكومة عن نشر البيانات الديموغرافية.

قال روهان أدفاني، الباحث في علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "من السهل أن يُنظر إلى المهاجرين على أنهم أصل جميع المشاكل في الكويت. فالمواطنون لا يتمتعون بسلطة سياسية أو اقتصادية.... يصبح إلقاء اللوم على الأجانب هو المنفذ الرئيسي".

على الرغم من وجود برلمان شفاف، فإن السلطة النهائية في الكويت بيد الأمير الحاكم. يطالب المواطنون الكويتيون بشكل متزايد بسياسات تحد من تدفق المهاجرين.

في وقت سابق من هذا العام، حظرت الحكومة تجديد التأشيرات للوافدين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا دون شهادات جامعية، مما أدى فعليًا إلى طرد ما يقدر بنحو 70 ألف شخص، بما في ذلك العديد ممن عاشوا في الكويت منذ عقود.

"هذا التمييز ليس جديدًا بالنسبة لنا"، قالت سيدة لبنانية تبلغ من العمر 30 عامًا نشأت في الكويت ولا يزال أقاربها الأكبر سناً ينتظرون اللقاحات "لقد أبرز الوباء للتو أسوأ ما في الأمر... لكن هذه هي الحياة والموت. لم أكن أعتقد حقًا أننا سنصل إلى هذه النقطة"، تضيف السيدة اللبنانية.