البرلمان الأوروبي يطلق جائزة "دافني كاروانا غاليزيا" للصحافة الاستقصائية

أطلق البرلمان الأوروبي الثلاثاء رسمياً جائزة دافني كاروانا غاليزيا، للصحافة الاستقصائية، محدداً تاريخ السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021 للإعلان عن الطرف الفائز.

وستختار الفائز لجنة أوروبية مستقلة، بحسب ما ذكره البرلمان الأوروبي.

وطرحت فكرة الجائزة منذ العام الماضي تكريماً لذكرى الصحافية المالطية دافني كاروانا غاليزيا، المناهضة للفساد، والتي اغتيلت بتفجير سيارتها بواسطة عبوة ناسفة فور خروجها من منزلها في السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2017.

من هي دافني كاروانا غاليزيا؟

جاء اغتيال غاليزيا بعد أيام من تقدمها ببلاغ للشرطة يفيد بأنها تعرضت لتهديدات بالقتل من قبل أشخاص نافذين، حيث نشرت تقريراً بشأن تورطهم في قضايا فساد وغسيل أموال في مالطا.

وفي هذا الصدد، قالت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي هايدي هوتالا " ستسلط جائزة دافني كاروانا غاليزيا الضوء على الدور الأساسي الذي يلعبه الصحفيون في الحفاظ على ديمقراطياتنا وتذكير المواطنين بأهمية حرية الصحافة" مضيفة "هدف هذه الجائزة يكمن في دعم الصحفيين ولإثبات أن البرلمان الأوروبي يدعم الصحافة الاستقصائية".

في تقرير نُشر في 28 نيسان/أبريل 2021، من قبل "منصة مجلس أوروبا لتعزيز حماية الصحافة وسلامة الصحفيين"، أظهرت بياناته حدوث 201 انتهاك "خطير" لحرية الإعلام في عام 2020.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بـ 2019 وهو أعلى رقم مسجل منذ إنشاء المنصة في عام 2014. حيث وصلت مؤشرات التنبيهات التي تتعلق بالاعتداء الجسدي (52 حالة) والتحرش أو التخويف (70 حالة).

في شباط/فبراير، حكم على أحد ثلاثة رجال متهمين بقتل الصحافية المالطية المناهضة للفساد دافني كاروانا غاليزيا، بالسجن 15 عاماً بعدما أقر بالتهم الموجهة إليه للمرة الأولى منذ بدء الجلسات التمهيدية.

وأقرّ فينسنت موسكات، بارتكاب جريمة قتل الصحفية، عبر تفجير سيارتها بعدما شارك في عملية وضع قنبلة تحتها.