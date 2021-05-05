سوريا تعلن "تصديها" لغارات جوية إسرائيلية على اللاذقية

أعلنت سوريا صباح اليوم، الأربعاء، أنها "تصدّت" لغارات جوية إسرائيلية على أهداف في محافظة اللاذقية أسفرت عن مقتل مدني في المنطقة الواقعة بشمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في الجيش قوله إنه في "حوالي الساعة الثانية و18 دقيقة من فجر الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب غرب اللاذقية، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف المصدر أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية".

ونادراً ما تشهد منطقة اللاذقية ضربات إسرائيلية. وفي أيلول/سبتمبر 2018، تم تفعيل الدفاعات الجوية السورية لمواجهة الصواريخ الإسرائيلية في هذه المحافظة وأسقطت الدفاعات الجوية السورية بالخطأ طائرة روسية ما أدى إلى مقتل الجنود الذين كانوا على متنها.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري قرب حدودها. وتسبّب النزاع السوري بمقتل أكثر من 388 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.