الدفاعات الجوية السورية تصدّت لصواريخ إسرائيلية فوق دمشق

تصدّت الدفاعات الجوية السورية الأحد لصواريخ إسرائيلية فوق دمشق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وأفادت سانا بأن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق وتسقط عدداً منها".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة العاشرة وست عشرة دقيقة من مساء اليوم نفذت إسرائيل عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض الأهداف في محيط دمشق". وتابع المصدر "تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها".

وكثّفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا.

وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 كانون الثاني/يناير الحالي على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا 57 قتيلاً على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية على سوريا.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي أورد في تقريره السنوي أنّه قصف خلال العام 2020 حوالى 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.

وتكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وفي منتصف شباط/فبراير أجرت إسرائيل مناورات عسكرية قرب الحدود مع لبنان، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر إن الهدف منها "فحص جاهزية وتعزيز قدرات سلاح الجو في مواجهة أي سيناريو قتالي على الجبهة الشمالية".