فرنسا ترحل مهاجراً دفع بعنف سيّدة على درج إحدى محطات مترو باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال وترحيل مواطن إسباني من الأراضي الفرنسية بعد انتشار فيديو له على منصات التواصل الاجتماعي وهو يدفع امرأة على درج محطة القطار في مدينة باريس.

وتظهر لقطات الفيديو مشاهد مختلفة للرجل وهو من أصول إسبانية، وهو يدفع المرأة بعنف إلى أسفل درج محطة بورت دو لا شابيل، في الدائرة الثامنة عشرة في باريس غير مكترثا لمحاولاتها الدفاع عن نفسها في أبريل/نيسان الماضي.

وفي تغريدة له في تويتر قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان "تم ترحيل الشخص الذي دفع امرأة بعنف في مترو باريس. وهو الآن ممنوع من البقاء على الأراضي الفرنسية. الشخص الذي يسبب مشاكل ليس لديه ما يفعله على أرضنا".

وشجبت مارلين شيابا، الوزيرة المنتدبة المسؤولة عن المواطنة "الاعتداء الجسدي" ووصفته بـ"الخطأ غير المقبول"، مضيفة على توتير "أن ترحليه تمّ وهذا أمر أنجز أيضاً".