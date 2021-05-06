فيديو: صاروخ "ستارشيب" لـ"سبيس إكس" ينجح في الهبوط بعد عدّة محاولات فاشلة

نجحت شركة سبيس إكس أخيراً في إطلاق رحلة تجريبية لمركبة فضائية، وتم الهبوط بـنجاح يوم الأربعاء، حيث يعتزم رجل الأعمال إيلون ماسك، مالك شركة سبيس إكس، استخدام هذه المركبة المستقبلية لإنزال رواد فضاء على القمر وإرسال أشخاص إلى المريخ.

الرحلات التجريبية الأربع السابقة انتهت بانفجارات قبل أو أثناء أو بعد الهبوط بقليل في الطرف الجنوبي الشرقي من تكساس، بالقرب من براونزفيل.

حلق هذا الإصدار الأخير المُطوّر من صاروخ سبيس إكس والمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ على شكل رصاصة، أكثر من 6 أميال (10 كيلومترات) فوق خليج المكسيك قبل أن يستدير وينزل أفقيًا، ثم العودة إلى الوضع الرأسي مرة أخرى في الوقت المناسب للهبوط.

وكانت النيران تخرج من قاعدة الصاروخ بعيد الهبوط، وفق مشاهد مباشرة عرضتها الشركة، لكن يبدو أنها أطفئت بخراطيم مياه بعد دقائق.

وأوضح جون إينسبروكر، أحد معلقي "سبيس إكس"، في البث المباشر أن مثل هذه النيران "ليست أمراً غير اعتيادي" نظراً إلى كمية الوقود المستخدمة في هذه المركبة الضخمة البالغ علوها خمسين متراً.

وكتب ماسك عبر تويتر: "هبوط اسمي لستارشيب"، في مصطلح يعني في لغة الفضاء أن العملية أنجزت بنجاح من دون مشكلات.

وكان هذا النموذج التجريبي المسمى "إس إن 15" ("سيريال نمبر 15") قد أقلع بصورة عمودية بفضل محركاته الثلاثة قرابة الساعة 22,25 بتوقيت غرينيتش من بوكا تشيكا في ولاية تكساس الأميركية، وانقلبت بعدها المركبة لتنتقل إلى وضعية أفقية في الهواء.

ولم توضح "سبيس إكس" ما إذا كانت المركبة قد نجحت في تحقيق هدفها ببلوغ علو عشرة كيلومترات كما في التجارب السابقة. وعاود الصاروخ النزول بعدها على مدرج قريب من موقع الإقلاع مع إعادة التموضع عموديا.

وسيتشكل الصاروخ المقبل، إضافة إلى المركبة المأهولة، من طبقة أولى تسمى "سوبر هافي". وسيبلغ علو المركبة برمتها 120 مترا وهي ستتمكن من حمل مئة طن على متنها.

وبالانتظار، اختارت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مركبة "ستارشيب" لنقل رواد الفضاء الأميركيين في المهمات المستقبلية إلى القمر في إطار برنامج "أرتيميس".

لكن الأسبوع الماضي، تقدمت شركة "بلو أوريجين" المنافسة التي شاركت أيضاً في استدراج عروض نظمته ناسا، بشكوى احتجاجا على قرار وكالة الفضاء الأميركية اختيار "سبايس اكس".

ويسعى ماسك إلى استخدام المركبات الفضائية التي تطورها شركته لمساعدة البشرية على استيطان كواكب أخرى خصوصا المريخ.