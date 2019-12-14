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Space Chronicles with Luca Parmitano

محطة الفضاء الدولية تستعد للقاء مركبة سبيس إكس 19 - دراغون

محطة الفضاء الدولية تستعد للقاء مركبة سبيس إكس 19 - دراغون
بقلم:   Samer Ajouri  ESA - European Space Agency 
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يحدثنا رائدا الفضاء لوكا بارميتانو وآندرو مورغان في هذه الحلقة من "سلسلة الفضاء" عن تجارب علمية مثيرة خاضاها مع زملائهم من أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية في الأيام القليلة الماضية.

في الأسبوع الماضي أجرى أندرو وجيسيكا مير مجموعة من مهمات سير فضائي (مهمة خارج محطة الفضاء) نجحت إلى الحد الذي وصفها فيه الفريق الأرضي بأنها "مثالية"، على الرغم من أن رواد الفضاء قاموا ببعض الإجراءات التي لم تتم تجربتها في الفضاء من قبل، مثل تبديل وتركيب أنابيب نظام التبريد الخاص بمطياف المحطة.

ولمعرفة عدد الموجودين في الفضاء الآن يمكنكم الضغط على هذا الرابط

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