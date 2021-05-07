مقتل فلسطينين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال محاولة هجوم عند مدخل قاعدة عسكرية بالضفة الغربية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل فلسطينين اثنين وإصابة ثالث خلال محاولة لهجوم بالرصاص عند حاجز سالم العسكري شمال جنين في الضفة الغربية.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الجانب الإسرائيلي خلال الحادث .

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية فإن تحقيقاً يجري حالياً لمعرفة ما إذا كان الشبان الثلاثة قد وصلوا إلى القاعدة العسكرية عن طريق اختراق السياج االفاصل في محيط القاعدة العسكرية.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن المهاجمين كانوا يحملون أسلحة بيضاء إضافة إلى أسلحة نارية.

تأتي هذه الحادثة في ظل توتر كبير تعيشه مدينة القدس، وتحديداً حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية والذي يشهد احتجاجات مستمرة بسبب خطر الطرد الذي يرزح تحته عشرات الفلسطينيين، بعد معارك قانونية مع مستوطنين يمينيين يحاولون الاستيلاء على بيوت الحي وطرد سكانه الفلسطينيين منه.