أكثر من أربعة آلاف وفاة حصيلة ضحايا كورونا في الهند خلال 24 ساعة (مصدر رسمي)

سجّلت الهند عدداً قياسياً جديداً من الضحايا الناجمة عن فيروس كورونا خلال 24 ساعة تخطّى أربعة آلاف وفاة، بحسب ما أعلنت الحكومة السبت.

وقالت الحكومة إنّ الحصيلة اليومية للفيروس بلغت 4187 وفاة لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة في هذا البلد إلى 238,270 وفاة.

أما على صعيد الإصابات الجديدة فقد بلغت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 401,078 إصابة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان إلى حوالى 21,9 مليون شخص.