بوتين في الذكرى الـ76 ليوم النصر على النازية: "روسيا ستدافع بحزم عن مصالحها"

تحيي روسيا اليوم الذكرى الـ76 للنصر على النازية وكان الاحتفال المركزي بالساحة الحمراء في العاصمة موسكو حضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من كبار الشخصيات العامة وعدد من المحاربين القدامى.

وأكد بوتين الأحد، أن روسيا ستدافع "بحزم" عن مصالحها الوطنية، مدينا عودة العالم إلى أيديولوجيات العنصرية و"الخوف من روسيا".

وقال بوتين أمام مئات العسكريين ببزاتهم الرسمية في الساحة الحمراء، إن "روسيا تدافع بلا كلل عن القانون الدولي. وفي الوقت نفسه سندافع بحزم عن مصالحنا الوطنية ونضمن سلامة شعبنا".

واحتفالا بهذه المناسبة تقام الاستعراضات العسكرية بمشاركة حوالي 12 ألف جندي وحوالي 200 قطعة من الآليات العسكرية في العاصمة وفي مختلف أنحاء البلاد العديد.

هذا وستشهد بعض المدن الروسية إطلاق ألعاب نارية، مساء اليوم الأحد 9 مايو/أيار، في ذكرى انتصار القوات السوفيتية على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية سنة 1945.

وبدأ العرض بمرور 10 دبابات "تي-34" الأسطورية، الدبابة التي نالت الشهرة الأوسع في زمن الحرب.