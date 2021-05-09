شاهد: مسيرة لبنانية في بيروت تضامناً مع الفلسطينيين

خرج المئات من المتظاهرين اللبنانيين اليوم الأحد في العاصمة بيروت في مسيرة للتضامن مع الفلسطينيين في ظل تصاعد أعمال العنف على خلفية احتمال تهجير عدد من الأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

ودعا الحزب الشيوعي اللبناني إلى المسيرة التي تأتي بعد أسبوع من عيد العمال، حيث لم يتمكن الحزب من الاحتفال بالعيد في موعده هذا العام بسبب الإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال حنا غريب، رئيس الحزب، خلال مشاركته بالمسيرة: "انظر إلى الشعب الفلسطيني اليوم يؤكد أنه سيكون هناك انتصار على الصهيونية والنازية والعنصرية في أسوأ جزء من تاريخ هذه الأمة العربية".

ووصف مروان عبد العال، المسؤول بالفرع اللبناني للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الوضع في القدس بأنه "معركة استراتيجية في القدس لأنها إذا لامست نضالنا ستنتشر في جميع أنحاء الأرض وهذا ما يحدث الآن".

وطالب عبد العال القادة العرب بإيقاف التطبيع السياسي مع إسرائيل، وأضاف: "يجب منع العلم الصهيوني من أن يرفرف فوق عواصمنا العربية".

ولا يزال التوتر سائداً الأحد في القدس الشرقية بعد أن أُصيب مئات الفلسطينيين بجروح منذ الجمعة خلال مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، ما أثار قلقاً دولياً من احتمال توسع نطاق الاضطرابات.

والمواجهات الحالية في القدس هي الأعنف منذ 2017، عندما تسبّب وضع إسرائيل بوابات الكترونية في محيط المسجد الأقصى باحتجاجات ومواجهات انتهت بإزالة الحواجز.