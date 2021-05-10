شاهد: وابل من الصواريخ تستهدف مواقع إسرائيلية ونظام القبة الحديدية يعترض بعضها

أعلنت الغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية الاثنين انها أطلقت أكثر من مئة صاروخ في اتجاه إسرائيل ردا على "العدوان الإسرائيلي في المسجد الأقصى والشيخ جراح في القدس المحتلة". وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "في الوقت الحالي أطلق نحو 150 صاروخا من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية".

وبحسب الجيش فإن "نظام القبة الحديدية الدفاعي اعترض العشرات منها".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية الانتقامية التي استهدفت عددا من المنازل ومواقع تابعة لحماس، وفق مصادر في الحركة.

وقتل عشرون فلسطينيا من بينهم تسعة أطفال في غارة استهدفت أحد القادة الميدانيين في بلدة بيت حانون في شمال القطاع، على ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.