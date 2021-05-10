إطلاق نار على امرأة هاجمت ضابط شرطة بسكين في منطقة جيروند بجنوب غرب فرنسا

هاجمت امرأة تحصنت بعد نزاع عائلي ضابط شرطة بسكين الإثنين في بيساك بالقرب من بوردو. وقام أحد زملاء الشرطي المهاجم بإطلاق النار على المرأة المهاجمة وقتلها. وقالت الشرطة لوكالة فرانس برس إن امرأة هاجمت ضابط شرطة ووفقًا للعناصر الأولى من التحقيق فقد أصيب ضابط الشرطة بجروح خطيرة في الفخذ.

وبحسب المصدر نفسه، تدخلت الشرطة بعد نزاع عائلي. واعتدت المرأة على الشرطي بعد أن لامسها خلال التدخل وطعنته بسكين. وقالت مصادر الشرطة إن المرأة كانت "في حالة من الخرف" ولديها سوابق نفسية.