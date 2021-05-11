الاتحاد الأوروبي يحثّ أعضاءه على إظهار "التضامن" مع إيطاليا في استقبال اللاجئين

حثّت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ايلفا يوهانسون دول التكتل على إظهار "التضامن" مع ايطاليا عقب وصول 1,400 مهاجر الى سواحلها على متن قوارب خلال نهاية الاسبوع.

وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبوغراندي: "أدعو الدول الأعضاء الأخرى الى تقديم المساعدة في إعادة إسكان" المهاجرين الذين من المتوقع أن يتقدم عدد كبير منهم بطلبات لجوء".

وأضافت يوهانسون: "أعلم أن الأمر أكثر صعوبة في فترة الوباء هذه، لكنني أعتقد أنه من الممكن تدبر الأمر، وقد حان الوقت الآن لإظهار التضامن مع إيطاليا ومساعدتها في هذا الوضع".

ووصل المهاجرون الذين كانوا على متن 15 قاربا الى سواحل جزيرة لامبيدوزا.

يوهانسون قالت كذلك إنها تواصلت مع زيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورغيزي، كما ذكرت أن مكتبها أجرى جولة اتصالات شملت دولا أخرى في التكتل لطلب مساهمتها في استقبال مهاجرين.

وكشفت هذه الحادثة غياب الإجماع بين دول الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين، كي لا يقع العبء على كاهل عدد قليل من البلدان، ولاسيما اليونان وايطاليا.

وتم احباط محاولة لإصلاح القواعد الحالية المعمول بها بالنسبة للمهاجرين من قبل بعض دول الاتحاد التي ترفض توزيع اللاجئين على جميع دول التكتل، بل طالبت بإجراء عمليات تدقيق أكبر وإعادة من لا يحتاج منهم الى اللجوء لبلاده. ولفتت يوهانسون وغراندي إلى أن الوضع أظهر الحاجة الى اعتماد الاتفاق الجديد الذي اقترحته المفوضية قبل سبعة أشهر.

وفي أيلول/سبتمبر، كشفت المفوضية الأوروبية عن ميثاقها الجديد المقترح للهجرة والذي من المفترض أن يخلق توازنًا جديدًا بين تحديد سبل مجالات المسؤولية والتضامن ما بين الدول الأعضاء.

ودافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن توازن "عادل ومنطقي" بين "المسؤولية والتضامن" بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى أن أوروبا يجب أن تثبت للعالم أنها قادرة على إدارة ملف الهجرة واللجوء كما سبق وأدارت ملفات أخرى، موضحة في الوقت نفسه أن "ميثاق المفوضية بشأن الهجرة واللجوء، الذي نقدمه اليوم، يمثل بداية جديدة. نحن نعلم أنه يتعين علينا بناء الثقة بين دول الاتحاد الأوروبي وثقة المواطنين أيضا في قدرتنا على إدارة ذلك كاتحاد".

وأشارت يوهانسون إلى الحاجة إلى ترتيبات موقتة للتعامل مع الوضع الراهن قبل اعتماد الاتفاق.

تواجه منظمات الإغاثة اتهامات بالتواطؤ مع مهربي المهاجرين الليبيين لإيصال الناس إلى الشواطئ الأوروبية، وهي اتهامات تنفيها بشدة. وإيطاليا نقطة دخول رئيسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا، لكن مسار الهجرة البحري بين صقلية وشمال إفريقيا من بين الأكثر خطورة في العالم. وصل نحو 530 ألف مهاجر إلى الشواطئ الإيطالية منذ بداية عام 2015، ستة آلاف منهم هذا العام، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

أما المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبوغراندي، فقد قال من جانبه إنه يجدد دعم مفوضية شؤون اللاجئين الأممية لاتفاقية الاتحاد الأوروبي المقترحة بشأن اللجوء والهجرة " تثبت الأحداث الأخيرة في وسط البحر الأبيض المتوسط مرة أخرى أن أوروبا بحاجة إلى آليات عادلة يمكن اعتمادها مستقبلا للتعامل مع اللاجئين والمهاجرين"

وفي ما يتعلق بوصول المهاجرين نهاية الأسبوع إلى ايطاليا، أوضح غراندي"نحن نتحدث عن أرقام يمكن التعامل معها" لتوزيعها بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، وأضاف أنه كان هناك "الكثير من الخسائر في الأرواح" في الأسابيع القليلة الماضية، مع سعي المهاجرين لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا من دول شمال إفريقيا، وخصوصا ليبيا"، وأكد "نحتاج إلى وقف عمليات الصد التي تحدث على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ونحتاج أيضا إلى آلية للتحقيق في حالات صد المهاجرين بالقوة عند حدوثها".