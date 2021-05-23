13 قتيلاً في حادثة سقوط قاطرة تلفريك في إيطاليا

ارتفعت حصيلة القتلى في حادثة سقوط قاطرة معلقة (تلفريك) في أحد المنتجعات السياحية في بلدة ستريسا (أقصى شمال إيطاليا) إلى 13 شخصاً بحسب ما أعلنه مصدر في فرق الإنقاذ الإيطالية.

ووقع الحادث في منتجع ستريزا السياحي في مقاطعة بييمونتي بشمال إيطاليا على ضفاف بحيرة مادجوري.

ونشرت السلطات الإيطالية صوراً للقاطرة التي وقعت في منطقة كثيفة بالأشجار، مضيفة أن طبيعة الموقع المنحدرة بشدة تصعب مهمة الإنقاذ والبحث المستمرة.

وفي وقت سابق كتب جهاز الاسعاف في تويتر أن "عدد الضحايا ارتفع الى 12 قتيلا"، علما بأن حصيلة سابقة كانت أشارت إلى تسعة قتلى وإصابة طفلين في التاسعة والخامسة ونقلهما إلى المستشفى في حالة خطرة".

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في بيان عن "ألمه العميق".

وقع الحادث عند الساعة 12,30 (الساعة 10,30 ت غ) على بعد مئة متر من آخر محطة للتلفريك بحسب بيان لوزارة البنى التحتية. وقد يكون الحادث ناجما عن انقطاع كابل في الجزء الأعلى من الرحلة ما أدى إلى سقوط المقصورة.

ويربط التلفريك الذي يأخذه غالباً السياح بلدة ستريسا بجبل موتاروني الذي يبلغ ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر، وتمكن رؤية جبال الألب من قمته.

وبحسب الدفاع المدني، وقع الحادث قبل 300 متر من بلوغ القمة، وتسبب به انقطاع أحد الأسلاك التي تتعلق بها القاطرة التي كانت تقل 11 شخصاً بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".