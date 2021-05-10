إلغاء مسيرة الأعلام الإسرائيلية وإخلاء الحائط الغربي تفاديا لتأزم الوضع في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب الإثنين إخلاء الحائط الغربي (البراق) الذي احتشد فيه الآلاف لإحياء يوم توحيد القدس بعد ضمها، إثر المواجهات المندلعة في القدس الشرقية المحتلة. وقالت الشرطة في بيانها "بدأت قوات الشرطة المتواجدة في حائط المبكى بإجلاء مئات الموجودين إلى أماكن آمنة".

كذلك، ألغيت الإثنين مسيرة الأعلام الخاصة بإعلان توحيد القدس بعد ضمها في العام 1967 والتي كانت من المقرر أن تصل إلى البلدة القديمة.

وكان من المفترض أن تصل المسيرة إلى البلدة القديمة، لكن الحشود ستكتفي بالتجمع عند الحائط الغربي أو حائط البراق. وقالت مؤسسة "أم كالافي" المنظمة للمسيرة "تم إلغاء مسيرة الأعلام" وذلك بعد أن أجبرت الشرطة المشاركين على تغيير مسارها وتجنب دخول البلدة القديمة عبر باب العامود.

حريق ساحة المسجد الأقصى

اندلع حريق مساء الإثنين أمكنت مشاهدته من على بعد كيلومترين في ساحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة حيث كان آلاف المصلين يؤدون صلاة المغرب، بحسب مراسلي فرانس برس. ولم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.