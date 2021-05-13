هل تقبل تعريض نفسك مجدداً لمخاطر كوفيد-19 لقاء 5.800 يورو؟

إذا كنت واحداً من الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بكوفيد-19 سابقاً فتمكنك المشاركة في دراسة تجريها جامعة أكسفورد البريطانية حول ردّ فعل الجسم المناعي على التعرض مرة ثانية للمرض.

للتذكير فقط، فإن أكسفورد أنتجت بالتعاون مع العملاق السويدي-البريطاني أسترازينيكا أحد اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وهي مستعدة لتقديم 5.800 يورو لقاء قبول مصاب سابق بكوفيد-19 التعرض لفيروس كورونا مجدداً.

وتقول المسؤولة عن الدراسة، هيلين ماكشين، إنها تأمل في الحصول على المزيد من الإجابات بخصوص النسخ المتحورة والمتكاثرة من الفيروس وتشرح سعيها قائلة "في هذه التجربة المختبرية المضبوطة، نريد أن نتأكد إذا ما كانت هناك من استجابة مناعية قادرة على حماية الناس من إصابتها مجدداً بالمرض".

وتضيف "هذا يسمح لنا بالتعلم من الاستجابة المناعية وتطوير لقاحات أخرى سريعاً".

وهناك عدّة مواصفات وشروط للالتحاق بالدراسة التي ستدوم 12 شهراً، أولها أن يكون الشخص قد تعرض لكوفيد-19 سابقاً وأن يتراوح سنه من 18 إلى 30 عاماً بالأكثر. وسيقوم المختصون بوضع المصابين (مجدداً) بالفيروس في الحجر الصحي، ثم يتم نقلهم إلى المستشفى حتى تنتهي فترة العدوى ثم خروج الفيروس من أجسامهم، أي بعد نحو 17 يوماً.

وسيتم تعريض المختارين للفيروس الإثنين المقبل، ويقول العلماء إنهم ينتظرون "نتائج مهمة" من هذه الدراسة، إذ ستسمح بفهم مدى مناعة الناس الذين أصيبوا في الماضي، وكم ستكون مدة تلك المناعة وستسمح أيضاً بتطوير لقاحات وعلاجات.

وتقول سوزان جاكسون، إحدى الطبيبات من أكسفورد "حتى الآن لا نعرف ما الذي يحمي الناس من كوفيد-19 ونأمل في أن تساعدنا هذه الدراسة في الرد على هذه الإجابة".