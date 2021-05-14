إعلان وفاة ملياردير ألماني بعد 3 سنوات على اختفائه في جبال الألب السويسرية

أعلنت محكمة ألمانية، اليوم الجمعة، وفاة الملياردير كارل إيريفان هوب الذي يترأس مجموعة "تينجلمان" لتجارة التجزئة، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات على اختفائه في جبال الألب السويسرية.

هوب، البالغ من العمر 58 عاماً حين اختفائه، كان يتدرب على رياضة التزلج على الجبال، حيث فقد أثره بالقرب من قمّة ماترهورن الشهيرة في سويسرا عند الحدود الجنوبية مع إيطاليا.

وشوهد الملياردير الألماني آخر مرة في صباح يوم السابع من نيسان/أبريل 2018، حين كان حاملاً زلاجات وحقيبة، ولما لُوحظ عدم عودته إلى الفندق في منتجع زيرمات السويسري، تم إبلاغ الشرطة عن اختفائه، وبعد أسبوع من التاريخ المذكور، فقدت عائلة هوب الأمل في العثور عليه حياً وتمّ رسمياً إلغاء البحث عنه في شهر أكتوبر من العام ذاته.

وكان تقارير إعلامية أثارت خلال الأشهر الأخيرة الشكوك حول وفاة الملياردير الألماني، غير أن المحكمة المحلية في كولونيا، حيث كان يعيش هوب، لم تجد أن تلك الشكوك يمكن إثباتها، وبالتالي اعتبرت هوب في عداد الموتى.