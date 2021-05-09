مقتل 7 أشخاص إثر وقوع انهيارين ثلجيين في جبال الألب الفرنسية

لقي سبعة أشخاص مصرعهم في انهيارين ثلجيين وقعا السبت في جبال الألب الفرنسية، بحسب ما أفادت السلطات التي حذّرت الجمعة من عدم استقرار الغطاء الثلجي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ووقع الانهيار الثلجيّ الأول قرابة الظهر في فالوار الواقعة في منطقة "كول دو غاليبييه" على ارتفاع 2642 متراً فوق مستوى سطح البحر.

وأسفر الحادث عن مصرع أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 42 و76 عاماً ويتحدّرون من المناطق المحيطة بمدينة غرونوبل.

وقالت فرق الإسعاف، إنّ الانهيار الثلجيّ جرف مجموعتين من المتنزّهين، ضمّت الأولى ثلاثة أشخاص والثانية شخصين، قضوا جميعاً باستثناء شخص واحد كتبت له النجاة وعثر عليه المسعفون بصحة جيّدة.

وشارك في عمليات البحث عن الضحايا ستّة عناصر من "فصيلة درك الجبال العالية" وطائرتا هليكوبتر وكلبان مدرّبان على البحث عن ضحايا الانهيارات الثلجية.

أما الانهيار الثلجي الثاني فوقع قرابة الساعة الثانية عصراً في جبل "بوري" الذي يصل ارتفاعه إلى 3779 متراً ويقع ضمن سلسلة جبال فانواز، على المقلب الآخر من المقاطعة.

وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفقاً لسلطات المقاطعة.

وكانت السلطات حذّرت الجمعة من أنّ مخاطر حدوث انهيارات ثلجية "عالية بشكل خاص" في نهاية هذا الأسبوع بعد أن تحسّن الطقس في أعقاب أيام عدّة شهدت تساقطاً للثلوج بغزارة على الجبال.

وقال جان-بيار روجو رئيس بلدية فالوار في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس، إنّه "في ظلّ مثل هذا الطقس، من المغري التنزّه في الجبال، لكن الأمر ينطوي على مخاطر بالغة".

وكان خمسة أشخاص لقوا مصرعهم الإثنين في انهيارين ثلجيين وقعا في إيزير والألب العليا. وبلغت حصيلة الانهيارات الثلجية في فرنسا خلال هذا الموسم 28 قتيلاً، وفقاً لحصيلة نشرتها "الجمعية الوطنية لدراسة الثلوج والانهيارات الثلجية" قبل وقوع حادثي السبت.