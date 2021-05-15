شاهد: مظاهرات في شوارع لندن للتنديد بالعنف المستمر في الشرق الأوسط

شهدت شوارع العاصمة البريطانية لندن طوابير طويلة من المحتجين، الذين لوحوا باللافتات والأعلام الفلسطينية، وطالبوا حكومة بلادهم باتخاذ "إجراءات فورية" للمساعدة في إنهاء القتال في المنطقة.

وتصاعدت أعمال العنف بين إسرائيل وحركة حماس يوم السبت بعد أن أسفرت غارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين، معظمهم من الأطفال، في أعنف هجوم منفرد منذ اندلاع المعركة الأخيرة بين الجانبين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومنذ ليلة الإثنين، أطلقت حماس مئات الصواريخ على إسرائيل، التي ردت بقصف القطاع بعدة ضربات. وفي غزة، قُتل ما لا يقل عن 139 شخصاً، بينهم 39 طفلاً و 22 امرأة.

وقتل في إسرائيل سبعة اشخاص بينهم طفل في الخامسة من العمر وجندي.

ووصل الدبلوماسي الأمريكي هادي عمرو يوم الجمعة في إطار جهود واشنطن لتهدئة الصراع، ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الأحد. وقال مسؤول مصري يوم الجمعة، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن إسرائيل رفضت اقتراحاً مصرياً بهدنة لمدة عام واحد قبلها قادة حماس.