التصعيد العسكري بين إسرائيل وقطاع غزة: أبرز المستجدات لحظة بلحظة

أعلنت حركة حماس السبت أنها أطلقت عشرات الصواريخ باتجاه مدينة تل أبيب فيما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن دوي صفارات الإنذار سمع في المدينة.

عمليات مستمرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة ألقاها مساء السبت، أن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة مستمرة "ما دامت تقتضي الضرورة"، وأن حركة "حماس" ستستهدف "بكامل القوة".

ولفت نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي "يوجه ضربات قوية وقاتلة للمنظمات الفلسطينية عن طريق البر والبحر والجو".

وأشار نتنياهو إلى أن حركة "حماس" تستخدم المدنيين كدروع بشرية، مضيفا أن الجيش "يبذل جهودا كبيرة لتجنب إصابة المدنيين".

وشدد على أن السلطات الإسرائيلية "لن تسمح لليهود بأن يأخذوا القانون بأيديهم ويهاجموا مواطنين آخرين"، مؤكدا أن "إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية".

بايدن يتصل بنتنياهو وعباس

جرت محادثات هاتفية السبت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الضربة الإسرائيلية التي دمّرت مبنى يضم مكاتب لوكالة أسوشييتد برس الأميركية، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية في بيان.

وجاء في البيان أن نتنياهو "شدد خلال هذه المحادثات على أن إسرائيل تبذل كل الجهود لتجنّب إلحاق الضرر بأشخاص غير منخرطين" في النزاع، مؤكداً أن إجلاء الأشخاص من المبنى "الذي كانت تتواجد أهداف إرهابية" فيه أنجز قبل تنفيذ الغارة.

وذكر البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ نتنياهو عن "قلقه البالغ" إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وغزة.

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية، أن بايدن أعرب عن "دعمه القوي" لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الصاروخية التي تشنها "حماس وغيرها من الفصائل".

إلا أن بايدن أعرب أيضا عن قلقه إزاء أمن الصحافيين وسلامتهم بعدما دمّرت طائرات إسرائيلية مبنى يضم مكاتب لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركية وغيرها من وسائل الإعلام وسوّته أرضا، وفق البيان

وبعد الاتصال بنتنياهو تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاً من بايدن هو الأول بينهما منذ دخوله إلى البيت الأبيض، في خضم التصعيد الكبير بين إسرائيل والفلسطينيين، على ما أفاد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.

وقال أبو ردينة لوكالة فرانس برس "تلقى الرئيس ابو مازن اتصالاً هاماً من الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو الاتصال الأول من نوعه" بين الرئيسيين من دون أن يكشف عن فحوى المحادثة.

وخلال الاتصال، قال بايدن لعباس، إنه "على حركة حماس وقف هجماتها الصاروخية على إسرائيل".

غانتس: إسرائيل ليست "مهتمة" بالتصعيد في الضفة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، السبت، خلال اجتماع مع قادة عسكريين، إن إسرائيل غير "مهتمة" بتصعيد الوضع مع الفلسطينيين في الضفة الغربية مضيفاً أن الجيش لن "يسمح للإرهاب برفع رأسه".

وقال غانتس أيضاً إن الجيش الإسرائيلي سيتخذ خطوات مستقبلية بشأن قطاع غزة "من أجل إعادة فرض السلام والهدوء"، مؤكداً أن حركة حماس "دفعت ثمن هجومها على إسرائيل غالياً".

وقف "الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية" على غزة

دعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال استقباله في الدوحة مساء السبت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المجتمع الدولي إلى التحرّك لوقف "الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية" على قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية القطري في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إنّه يجب على "المجتمع الدولي أن يتحرّك بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية المتكرّرة ضدّ المدنيين في غزة والمسجد الأقصى المبارك".

وشدّد الوزير على "موقف قطر الرافض لهذه الاعتداءات"، مجدّداً التأكيد على "وقوف دولة قطر إلى جانب الأشقّاء الفلسطينيين والرفض القاطع للمساس بالمقدّسات الإسلامية".

استهداف مبنى يضم وسائل إعلام عالمية

شن الجيش الإسرائيلي السبت ضربة على مبنى من عشر طبقات في قطاع غزة يضم مكاتب شبكة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشييتد برس الأميركية، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس. وقبيل ذلك، كتب صحافي في وكالة أسوشييتد برس على تويتر "حذر الجيش مالك البرج حيث مكاتب "آيه بي" من أنه سيُستهدف" بضربة.

وفي أول ردّ فعل رسمي على تدمير المبنى قال المدير التنفيذي لوكالة أسوشييتد برس إنه "مصدوم" من الضربة الإسرائيلية.

بدوره قال البيت الأبيض إنه أبلغ إسرائيل أن ضمان سلامة الصحافيين مسألة "بالغة الأهمية" بعدما دمر الجيش الإسرائيلي مبنى يضم مكاتب وكالة أسوشييتد برس الأميركية ووسائل إعلام أخرى في غزة.

وكتبت المتحدثة باسم الرئاسة جين ساكي في تغريدة "قلنا للإسرائيليين مباشرة أن ضمان سلامة الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة مسؤولية بالغة الأهمية".

مقتل إسرائيلي قرب تل أبيب

قُتل إسرائيلي السبت بعدما أصاب صاروخ أُطلق من قطاع غزة مبنى في منطقة قريبة من تل أبيب، وفق ما أفادت الشرطة ومصادر طبية.

وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد على تويتر "تحديث للضربة الصاروخية على رمات غان، قُتل رجل"، بينما أكدت منظمة "نجمة داوود الحمراء" أن "مسعفيها أعلنوا مصرع شخص أصيب بجروح خطيرة، بعدما تلقى عملية إنعاش للقلب والرئتين".

أضرار صاروخ أطلقته حماس على رمات غان (إحدى ضواحي تل أبيب)

140 قتيلاً منذ بدء التصعيد العسكري

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، السبت، إن 140 شخصاً قتلوا في القطاع بينهم أربعون طفلاً وعشرون امرأة منذ بدء التصعيد العسكري مع إسرائيل الإثنين الفائت.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" عن الوزارة تسجيلها نحو ألف مصاب بجروح فيما يستمر الطرفان تبادل إطلاق الصواريخ والغارات الجوية والقذائف المدفعية.

مقتل 10 أمن أسرة واحدة بغارة إسرائيلية

قُتل عشرة أفراد من عائلة فلسطينية واحدة جرّاء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت غزة صباح السبت، وفق ما أفاد مسعفون في القطاع الفلسطيني.

وقتل ثمانية أطفال وامرأتان، جميعهم من عائلة أبو حطب، جراء انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين بعد ضربة إسرائيلية، وفق ما أفادت مصادر طبية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الجمعة السبت أنه شن خمس ضربات على الأقل على القطاع.

وأوضح بيان الجيش أن الأهداف شملت مقراً لقائد قوى الأمن التابعة لحماس توفيق أبو نعيم و"مواقع لإطلاق الصواريخ" في شمال القطاع وجنوبه إضافة إلى مبان "للاستخبارات العسكرية" التابعة لحماس.

في المقابل، تم إطلاق أكثر من ألفي صاروخ باتّجاه الأراضي الإسرائيلية منذ الإثنين، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم طفل وجندي، وإصابة أكثر من 560 آخرين بجروح.