رسيماً: الإصابة تحرم زلاتان إبراهيموفيتش من منافسات يورو 2020

أعلن الاتحاد السويدي، أن المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لن يشارك في نهائيات بطولة كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، بسبب إصابة في ركبته.

وقال المدرب ياني أندرسون في بيان السبت "تحدثت مع زلاتان إبراهيموفيتش وللأسف أبلغني ان الإصابة ستمنعه من المشاركة في كأس أوروبا الصيف المقبل". تابع "بالطبع هذا خبر محزن، خصوصا لزلاتان، لكن أيضا بالنسبة لنا".

وكان زلاتان (39 عاما) قد تعرّض لإصابة بركبته قبل أسبوع، وقد أظهرت فحوص الخبراء الطبيين السبت حاجته "لعلاج واق لمدة ستة أسابيع".

وتفتتح السويد مشوارها في البطولة القارية في 14 حزيران/يونيو ضد إسبانيا، قبل أن تلعب ضد سلوفاكيا وبولندا في دور المجموعات.

وأصيب إبراهيموفيتش الأحد الماضي في اللقاء الذي فاز به ميلان على غريمه يوفنتوس 3-صفر في معقل الأخير ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي، وترك الملعب في الشوط الثاني إثر احتكاك مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت.

وقرّر المهاجم السويدي العودة عن اعتزاله الدولي في آذار/مارس الماضي، بعد خمس سنوات من ابتعاده عن المنتخب الاسكندينافي.