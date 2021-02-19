إبراهيموفيتش يتعرض لإهانات عنصرية في العاصمة الصربية بلغراد

تعرض المهاجم السويدي الدولي البوسني الأصل زلاتان إبراهيموفيتش لإهانات عنصرية الخميس في بلغراد خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه ميلان الإيطالي 2-2 مع النجم الأحمر الصربي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وفي فيديو مصور بثته قناة "أن وان" الجمعة، يظهر "إيبرا" جالساً في مدرجات ملعب نادي مدينة بلغراد، فيما يُسمع صوت رجل يوجه إهانات للسويدي مرات عدة، ويصفه خصوصاً بكلمة "باليا النتن" (وهو وصف ازدرائي يطلقه القوميون الصرب على مسلمي البوسنة).

وقال النادي الصربي في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن "النجم الأحمر يدين بشدة الإهانات الموجهة إلى زلاتان إبراهيموفيتش، يعتذر النجم الأحمر عما تعرض له إبراهيموفيتش في ملعبنا".

وأضاف النادي أنه سيتعاون مع السلطات لمعرفة المسؤول عن الحادث والإصرار على معاقبته بالشكل المناسب، خصوصاً وأن المشجعين الصرب لديهم سمعة النزعة العنفية.

وكانت المباراة مقررة بالمبدأ خلف أبواب مغلقة بسبب الإجراءات المتخذة ضد تفشي فيروس كورونا، لكن مقاعد الملعب شهدت تواجد المئات.