رسمي: الصافرة الأولى ستطلق في 2021 ولكن اسم البطولة سيكون "يورو 2020"

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس أن بطولة يورو 2020، على الرغم من تأجيلها إلى صيف عام 2021 بسبب وباء كوفيد 19، ستحتفظ باِسمها بعد المماطلة في البتّ بشأن هذه القضية في شهر مارس/آذار الماضي.

وأعلنت هيئة كرة القدم الأوروبية في 20 مارس، بعد ثلاثة أيام من ترسيم المواعيد الجديدة للبطولة الأوروبية المقبلة (11 يونيو 2021 - 11 يوليو 2021)، أن المسابقة لن تغير اسمها، قبل أن تتراجع في قرارها.

وقد أكدت لجنتها التنفيذية، التي اجتمعت عبر الفيديو يوم الخميس، هذه المرة هذا القرار، حيث يُسمح للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بـ "الحفاظ على رؤيته الأصلية للبطولة"، أي الاحتفال بالذكرى الستين للمسابقة، والتي تم التنازع على المرحلة الأخيرة منها لأول مرة في عام 1960، وهو ما توضحه هذه الهيئة الرياضية التي يقع مقرها في مدينة لوزان السويسرية.

وتواصل اللجنة التنفيذية حديثها بالقول: "إنها خطوة لنتذكّر كيف اتّحدت عائلة كرة القدم بأكملها للاستجابة للوضع الاستثنائي الناجم عن جائحة كوفيد-19 ونتذكّر الأوقات الصعبة التي مرت بها أوروبا والعالم كله في عام 2020".

"على أساس الجدارة الرياضية"

في سياق متصل، رأى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الخميس أن التأهل الى نسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا يجب أن يكون "على أساس الجدارة الرياضية"، وذلك في حال تعذر استكمال الدوريات المحلية في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.

وشدد الاتحاد القاري بأن على الدول "استكشاف جميع الخيارات الممكنة" لإنهاء الموسم الذي توقف منذ منتصف آذار/مارس بسبب "كوفيد-19"، موضحا "إذا تم إنهاء البطولة المحلية قبل الأوان لأسباب مشروعة... سيطلب الاتحاد (من الدوريات) اختيار أندية لمسابقات الاتحاد الأوروبي لموسم 2020-2021 على أساس الجدارة الرياضية" المستندة الى نتائج الموسم الحالي.