تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى هجوماً على مسجد في ضاحية كابول

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجداً في ضواحي العاصمة الأفغانية كابول الجمعة وأسفر عن 12 قتيلا على الأقل، على ما أورد موقع "سايت" الأميركي المتخصص في مراقبة مواقع التنظيمات الجهادية.

وقتل 12 شخصا على الأقل بينهم إمام المسجد في الانفجار الذي وقع خلال صلاة الجمعة، يوم اجتماع فريق التفاوض التابع للحكومة الأفغانية مع قادة من طالبان في قطر لمناقشة تسريع محادثات السلام في ثاني أيام وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بمناسبة عيد الفطر.

وأكد تنظيم الدولة الإسلامية أن قنبلة زرعت في المسجد وتم تفجيرها عند دخول المصلين، على ما ذكر موقع سايت مساء السبت.

وتجدد القتال في جنوب أفغانستان الأحد مع انقضاء مهلة الهدنة التي أعلنت الخميس لثلاثة أيام بين عناصر طالبان والقوات الأفغانية، في أعقاب أسابيع من المعارك الشرسة.

وفي 8 أيار/مايو، استهدف هجوم مدرسة للبنات في حي يسكنه الهزارة الشيعة في كابول، ما أدى إلى مقتل أكثر من خمسين شخصا وإصابة حوالى مائة بجروح، في اعتداء كان الأكثر دموية منذ عام.

واتهمت الحكومة حركة طالبان بالوقوف وراء الهجوم إلا أن الأخيرة نفت ان تكون مسؤولة عنه.