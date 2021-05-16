شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر "فيديو لغارات على مترو حماس"

نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية شرائط فيديو لغارات جوية قالت إنها استهدفت أنفاقاً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومواقع إطلاق الصواريخ في قطاع غزة يوم الأحد.

وتظهر الشرائط استهداف العديد من المباني والطرق في جزء حيوي من مدينة غزة. وقالت إسرائيل إن الغارات دمرت أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مستشفى الشفاء، أكبر مركز طبي في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات استهدفت أنفاق حماس تحت الأرض التي يطلقون عليها اسم "مترو" حماس.

أطلقت حماس وجماعات مسلحة أخرى حوالي 2900 صاروخ على إسرائيل منذ يوم الإثنين، عندما تفاقمت التوترات حول موقع مقدس في القدس وهدد بإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية.

ما يقرب من نصف هذه المقذوفات أخفقت أو تم اعتراضها، وفقًا للجيش الإسرائيلي، لكن الصواريخ وصلت إلى مدن رئيسية وأثارت حالة من الذعر على نطاق واسع.

ونفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية في أنحاء المنطقة الفقيرة والمحاصرة، والتي يقطنها أكثر من مليوني فلسطيني، وهدمت عددًا من المباني الشاهقة، بما في ذلك أحد المباني الذي كان يضم مكتب وكالة أسوشييتد برس في غزة.