السيسي يؤكد على ضرورة وقف أعمال العنف وإنهاء المواجهات في قطاع غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، على ضرورة إنهاء المواجهات العسكرية في قطاع غزة، مضيفاً أن مصر تبذل جهوداً دائمة في هذا الاتجاه.

وقال السيسي "الوضع الحالي يحتاج بصفة عاجلة جداً وبمنتهى الوضوح عودة الهدوء وقف العنف وأعمال القتل كلها"، مضيفاً أن مصر تبذل جهوداً "وأن الأمل دائماً موجود لتحرك جماعي لإنهاء الصراع".

وكانت مصر، التي تتقاسم حدوداً مشتركة مع قطاع غزة، لاعباً أساسياً في إعلانات وقف إطلاق النار في الماضي، التي توصل طرفا النزاع إليها بعد جولات من الاشتباكات.

وجاءت تعليقات السيسي من باريس، حيث كان يشارك في قمة اقتصادية مخصصة للسودان وإفريقيا، تستضيفها فرنسا.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عدّة على القطاع الإثنين، إضافة إلى قصف مدفعي، وأعلن الجيش أنه دمر نحو 15 كيلومتراً من شبكة الأنفاق التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية وتسعة بيوت لقادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقتل حتى الآن 188 فلسطينياً بالغارات الإسرائيلية، 55 بينهم من الأطفال، و33 امرأة، بينما سجلّت وزارة الصحة في القطاع سقوط نحو 1230 جريحاً على الأقل.

في الجانب الإسرائيلي قتل 8 إسرائيليين بصواريخ الفصائل الفلسطينية، بينهم طفل في الخامسة من العمر وجندي.