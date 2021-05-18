شاهد: إسرائيل تستهدف ما تصفه بـ "نفق لحركة حماس" في غزة في أحدث غاراتها الجوية

نفّـذ الجيشُ الإسرائيلي الثلاثاء سلسلة من الغارات الجوية على ما زعم أنها أهداف عسكرية في قطاع غزة.

ونشر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو يظهر غارة جوية على نفق مزعوم لحركة حماس، وقال إنه قصف 65 هدفا لنشطاء الحركة، بما في ذلك قاذفات صواريخ ومجموعة مقاتلين ومنازل قادة حماس.

وتابع الجيش أن نشطاء فلسطينيين أطلقوا 90 صاروخا سقط 20 منها في داخل غزة.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا جدد.

واندلع الصراع في 10 مايو- أيار بعد أسابيع من الاشتباكات بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس.