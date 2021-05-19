استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في أمريكا الجنوبية وآسيا ورفع القيود في أوروبا

تسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 3٫4 مليون شخصًا في جميع أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب حصيلة رسميّة الأربعاء.

وتأكدت إصابة أكثر من 164 مليون شخصًا رسميًا منذ ظهور الوباء. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

المكسيك والأرجنتين

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 253 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 32 998 حالة. فيما أبلغت الأرجنتين عن وفاة 745 جراء الفيروس في مستوى قياسي يومي، بينما تكافح الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية موجة ثانية من العدوى، حيث وصل عدد الإصابات خلال 24 ساعة إلى 35543 حالة.

وأكدت الأرجنتين إجمالا 3٫34 مليون إصابة و71771 وفاة بالفيروس منذ ظهور الوباء في الربع الأول من عام 2020. ووفقا لبيانات رسمية، يضع المتوسط اليومي للإصابات والوفيات الأرجنتين ضمن أسوأ خمس دول في العالم.

البرازيل تقترب من 440 ألف حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 75445 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و2513 وفاة أخرى بكوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة تسجيل البرازيل 15.73 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات الرسمي 439050.

روسيا تسجل 8183 إصابة جديدة بكورونا و364 وفاة

أعلنت روسيا تسجيل 8183 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و957756 منذ بدء الجائحة.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 364 مريضا بكوفيد-19 توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 116575.

وتسجل وكالة الإحصاء الاتحادية بيانات منفصلة وقالت إن روسيا سجلت حوالي 250 ألف وفاة متصلة بكوفيد-19 في الفترة من أبريل - نيسان 2020 إلى مارس - آذار 2021.

ألمانيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة

كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الأربعاء أن ألمانيا سجلت 11040 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و614095 إصابة. وزادت الوفيات 284 لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 86665.

الصين تسجل 14 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء مقارنة مع 22 حالة في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة واردة من الخارج.

وأضافت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض انخفضت بـ 13 حالة مقارنة باليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90908 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

مصر تسجل 1169 إصابة جديدة و53 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 1169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة، وذلك مقابل 1188 إصابة و61 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان إن " إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 248078 من ضمنهم 182693 حالة تم شفاؤها، و 14441 حالة وفاة".

إعطاء 1,5 مليار جرعة من اللقاحات ضد كورونا في العالم

أعطي أكثر من مليار ونصف مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في العالم بعد ستة أشهر من بدء أولى عمليات التلقيح بحسب الأرقام الرسمية. ووفق الحصيلة فقد تم اعطاء 1,500,017,337 جرعة على الأقل في 210 دول أو منطقة. وحوالي 60 بالمئة من هذا الرقم الإجمالي أعطي في ثلاث دول، الصين حوالي 421,9 مليون جرعة والولايات المتحدة بحوالي 274,4 مليون جرعة والهند بحوالي 184,4 مليون جرعة.

لكن قياسا بعدد السكان فإن إسرائيل تتصدر دول العالم في مجال التلقيح اذ هناك ستة إسرائيليين من أصل عشرة نالوا اللقاح بالكامل، تليها دول مثل بريطانيا بحوالي 54 بالمئة من السكان تلقوا جرعة أولى على الأقل والبحرين بـ 50 بالمئة والولايات المتحدة بـ 48 بالمئة وتشيلي بـ 47 بالمئة والأوروغواي بـ 40 بالمئة.

وفي الاتحاد الأوروبي تم اعطاء أكثر من 200 مليون جرعة لحوالي 32 بالمئة من السكان بحسب الأرقام الرسمية.

وخلف مالطا التي تسجل 65 بالمئة من السكان الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل والمجر بنسبة 49 بالمئة اللتين تتقدما بقية دول الاتحاد الأوروبي، فإن الدول التي تعد أعلى كثافة سكانية في الاتحاد الأوروبي تراوحت النسب فيها حول المعدلات الأوروبية على الشكل التالي:

ألمانيا بحوالي 37 بالمئة وفرنسا بـ 31 بالمئة وإيطاليا بـ 32 بالمئة وإسبانيا بـ 33 بالمئة.

في كل يوم من الأسبوع المنصرم تم إعطاء 3,9 ملايين جرعة في الاتحاد الأوروبي. وبالإجمال فإن حوالي 14 بالمئة من 1,5 مليار جرعة اعطيت في العالم تمت في الاتحاد الأوروبي الذي يعد أقل من 6 بالمئة من سكان العالم.

في المقابل، تم إعطاء الـ 500 مليون جرعة في العالم بعد أربعة أشهر من حملات التلقيح في 25 آذار/مارس. استغرق الأمر أقل من شهر لمضاعفة هذا المجموع، ثم ما يزيد قليلا على ثلاثة أسابيع للوصول إلى مليار ونصف مليار حقنة تم اعطاؤها.

وثمة 11 دولة لم تبدأ التلقيح بعد من بينها 6 في إفريقيا، تنزانيا وبوركينا فاسو وتشاد وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا واثنتان في أوقيانيا، فانواتو وكيريباتي واثنتان في آسيا، كوريا الشمالية وتركمانستان وواحدة في منطقة البحر الكاريبي، هايتي.