تغطية مباشرة لليوم العاشر من التصعيد العسكري بين إسرائيل والفلسطينيين
تواصلت المواجهات ليل الثلاثاء إلى الأربعاء بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في حين اقترحت فرنسا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لإعلان وقف لإطلاق النار. وذكر مصادر إعلامية في غزة أن الطائرات الإسرائيلية واصلت ليلا قصف القطاع حيث حلقت الطائرات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض.
من جهته، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه "من الأهمية أن يتم فتح معبر إيريز لدخول وخروج العاملين في المجال الإنساني. وأفاد دوجاريك عن تعرض بنية تحتية مدنية إضافية للقصف في غزة، "بما في ذلك مختبر اختبار كوفيد- 19 المركزي والمرافق الصحية والإنسانية الأخرى".
وقال دوجاريك إن "أكثر من 58000 رجل وامرأة وطفل" قد نزحوا داخل قطاع غزةو مضيفا أن 47000 نازح "يسعون للحصول على الحماية في حوالي 58 مدرسة تابعة للأونروا في جميع أنحاء غزة".
كما حذر برنامج الغذاء العالمي الثلاثاء من أن الأزمة دفعت ما يقدر بنحو 160 ألف شخص إضافي في غزة إلى انعدام الأمن الغذائي.
ومنذ العاشر من أيار/مايو، قتل 217 فلسطينيا على الأقل بينهم 63 طفلا في الغارات الإسرائيلية، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 12 إسرائيليا قتلوا بصواريخ فلسطينية.
من جهة أخرى، قالت السلطات الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت 24 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ 10 العاشر من أيار/مايو.
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إسرائيل تقيّم ما إذا كانت شروط "وقف إطلاق النار" مستوفاة (مصدر عسكري إسرائيلي)
أكد مصدر عسكري إسرائيلي الأربعاء إن الدولة العبرية تجري تقييما للتأكد مما إذا كانت شروط "وقف إطلاق النار" مستوفاة رغم أنها تستعد "لأيام أخرى" من القتال بعد أسبوع من التصعيد مع الفصائل المسلحة في غزة.
وقال المصدر لصحافيين "نبحث عن الوقت المناسب لوقف إطلاق النار" ولكن "نستعد لأيام أخرى". وأضاف المصدر "نحن نقيم ما إذا كانت إنجازاتنا كافية (...) والسؤال هل ستفهم حماس الرسالة" التي تقول أن قصفها الصاروخي لإسرائيل لا يمكن أن يتكرر.
تركيا تصف "بالكذبة" اتهامات واشنطن لإردوغان بالإدلاء بتصريحات "معادية للسامية"
وصفت تركيا "بالكذبة" اتهامات واشنطن للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالإدلاء بتصريحات "معادية للسامية" بعد شنّ إسرائيل غارات على قطاع غزة. وكتب المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك في تغريدة أن "اتهام رئيسنا بمعاداة السامية ينبع من نهج غير منطقي وخاطئ. إنها كذبة ضد رئيسنا".
ABD Dışişlerini, Cumhurbaşkanımızın görüşlerini dikkatle dinlemeye davet ediyoruz. Bu açıklamayı yapanlar Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinlerse adalet ve barış için adım atmış olacaklardır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 19, 2021
سفارة اسرائيل تتهم التلفزيون الصيني بمعاداة السامية "بشكل صارخ"
وفي تسجيل فيديو وضع الثلاثاء على موقع تويتر، تحدثت الخدمة الناطقة بالانجليزية لشبكة الإعلام الحكومية الصينية "سي جي تي ان" عن "اللوبي القوي" لليهود في الولايات المتحدة وأكدت أن "اليهود يهيمنون على قطاعات المال والإعلام والإنترنت" في هذا البلد.
وردا على ذلك، قالت السفارة الإسرائيلية في الصين مساء الثلاثاء "إنها تشعر بالاستياء من معاداة السامية الصارخة التي عبرت عنها إحدى وسائل الإعلام الصينية الرسمية".
وكتبت السفارة على تويتر أن "المزاعم الواردة في الفيديو عنصرية وخطيرة ولا يفترض أن تستخدمها وسائل إعلام تحترم نفسها".
وجاء روبورتاج الشبكة الصينية بينما أودت اشتباكات هي الأعنف منذ عقد بين اسرائيل والفلسطينيين بحياة 217 فلسطينيا على الأقل في الغارات الإسرائيلية منذ العاشر من أيار/مايو، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
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ألمانيا تحظر ثلاث مجموعات مقربة من حزب الله
أعلنت الحكومة الألمانية أنها قامت بحظر ثلاث مجموعات مقربة من جماعة حزب الله اللبنانية، على خلفية التصعيد العسكري الحالي في الشرق الأوسط.
وكتب المتحدث باسم وزير الداخلية هورست سيهوفر في تغريدة، "تم حظر ثلاث مجموعات تمول منظمة حزب الله الإرهابية". وأضاف "كل من يدعم الإرهاب لن يكون آمنًا في ألمانيا ... لن يجد ملاذًا في بلدنا".
وأشارت وزارة الداخلية أن عمليات البحث عن أعضاء المجموعات جارية حاليًا في عدد من الولايات الإقليمية المختلفة في ألمانيا. وبحسب تقارير إعلامية ألمانية، تم تنفيذ عمليات البحث هذه في ولايات هامبورغ وبريمن وهيس وساكسونيا السفلى ونورد راين فيستفالن وشليسفيغ هولشتاين.
وتصنف إسرائيل وجزء كبير من الغرب حزب الله على أنه جماعة إرهابية.
مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن الدولي لوقف المواجهات بين اسرائيل وغزة
قال قسر الإليزيه إنّه خلال اجتماع بين الرئيسَين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي اللذين انضمّ إليهما العاهل الأردني عبد الله الثاني عبر الفيديو، "اتّفقت الدول الثلاث على ثلاثة عناصر بسيطة" هي أن "إطلاق (الصواريخ) يجب أن يتوقّف، وحان الوقت لوقفٍ لإطلاق النار ويجب أن يتولى مجلس الأمن الدولي" الملفّ.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي كان الرابع خلال ثمانية أيام، تحدثت فرنسا عن مشروع القرار هذا، كما ذكر دبلوماسيون في نيويورك. لكن ذكر عدد من الدول الأعضاء في المجلس مساء الثلاثاء أنها لم تتسلم النص الفرنسي الذي سيكون "قصيرا وبسيطا"، حسب مصدر دبلوماسي.
ويتضمن النص دعوة إلى "وقف الأعمال العدائية" وإلى "إتاحة إيصال مساعدة إنسانية إلى الذين يحتاجون إليها". وردا على سؤال عن الموعد المحتمل لطرح فرنسا النص للتصويت عليه، قال دبلوماسي طالبا عدم الكشف عن هويته "من الأفضل أن يكون ذلك في أقرب وقت".
وقالت فرنسا التي تدعو منذ أيّام عدة إلى وقف سريع لإطلاق النار، إنّها تدعم وساطة تقودها مصر. وتحدّث ماكرون ونظيره المصري الموجود في باريس لحضور قمّة حول الاقتصادات الإفريقيّة، مطوّلاً الاثنين حول هذا الموضوع وقرّرا الثلاثاء طلب دعم الأردن.
كما تحدّث الرئيس الفرنسي مع نظيره التونسي قيس سعيد الذي تشغل بلاده حاليّاً مقعداً في مجلس الأمن وتمثل بذلك العالم العربي.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلن قصف منزل رئيس جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس أسامة طبش في خان يونس.
قبل قليل أغارت طائرات حربية على بنية إرهابية تقع داخل منزل رئيس مديرية الاستخبارات العسكرية في حماس المدعو أسامة طبش في خانيونس جنوب قطاع غزة #حماس_تحت_القصف#خطيئة_حماسpic.twitter.com/hYULy0DNeq— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2021
See it with your own eyes: Hamas turned a civilian structure in Gaza into a rocket launch site ready to fire rockets at Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) May 19, 2021
Under intl. law, a civilian structure used for military purposes is a legitimate military target.
We gave civilians time to evacuate, and then... pic.twitter.com/YJmPMv5Hnr