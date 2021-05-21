مصر تستلم أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني

استلمت مصر أول شحنة من المواد الخام اللازمة لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا الصيني سينوفاك.

ووصلت الشحنة القادمة من بكين إلى مطار القاهرة الجمعة وهي تتكون من مواد خام لإنتاج مليوني جرعة من اللقاح، بحسب مسؤول يعمل في المطار.

كما حملت الطائرة 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وفي أبريل/نيسان، وقعت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" اتفاقية مع شركة سينوفاك الصينية للمستحضرات الحيوية لتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مصر وتوزيعه على الدول الإفريقية والشرق الأوسط.

وفي برنامج التطعيم الشامل الخاص بها، تستخدم الصين خمسة لقاحات، ثلاثة منها لم يتم الموافقة عليها بعد، من سينوفاك وسينوفارم، وجرعة من "كانسينو" (CanSino) وآخر من Anhui Zhifei Longcom.

ولغاية هذه الأثناء، لم تعط منظمة الصحة العالمية موافقتها إلا على اللقاح الذي طورته شركة سينوفارم الصينية، للاستخدام في حالات الطوارئ.

هذا ومنذ أن أطلقت مصر برنامج التطعيم الخاص بها في يناير/كانون الثاني، واستخدامها إلى جانب اللقاح الصيني لقاح أسترازينيكا، تلقى نحو 1.5 مليون شخص فقط من أصل 100 مليون شخص، اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وحصلت مصر على أكثر من 2.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم وأكثر من 3.3 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من خلال مبادرة كوفاكس العالمية، وفقًا لوزيرة الصحة هالة زايد.

وسجلت مصر 250 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 14550 حالة وفاة مؤكدة.