سينوفاك الصينية تقول إن لقاحها آمن للأطفال بداية من عمر 3 سنوات

أعلنت شركة "سينوفاك" للتكنولوجيا الحيوية الصينية الإثنين أن لقاح كوفيدـ19 الصيني "كورونافاك" الذي طورته آمن وفعال للأطفال ما بين 3 و 17 عاماً.

وقال جينغ تسنغ، المدير الطبي في "سينوفاك"، في مؤتمر صحفي، إن النتائج كانت من تجارب سريرية مبكرة ومتوسطة أجريت على أكثر من 550 شخصاً.

وبعد أن سُمح باستخدام اللقاح للبالغين في الصين، هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات لمعرفة كيف سيعمل مع الأطفال.

وقد تم إعطاء أكثر من 70 مليون حقنة من لقاح "سينوفاك" في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين.

كانت هناك حالتان من الحمى الشديدة كاستجابة للقاح أثناء التجارب، واحدة لمشارك عمره 3 سنوات والأخرى لمشارك عمره ستة أعوام، وعانى المشاركون الآخرون من أعراض خفيفة.

وتقوم شركة "سينوفارم" المملوكة للدولة، والتي لديها لقاحان مضادان لكوفيد-19، بالتحقيق أيضا في فعالية لقاحها لدى الأطفال حيث سبق وأن أعلنت في يناير / كانون الثاني عن تقديم بيانات عن التجارب السريرية إلى المنظمين، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت لجرعة واحدة أو جرعتين.