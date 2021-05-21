حركة الطيران داخل أوروبا قد لا تعرف انتعاشا قبل 2029

وفقا لـ يوروكونترول، المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، فإن حركة الطيران داخل أوروبا قد لا تعود إلى مستوياتها السابقة أي فبل استشراء كوفيد-19 حتى عام 2029.

في تقرير نُشر اليوم الجمعة، قالت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية ومقرها بروكسل إن عدد الرحلات الجوية التي حلقت داخل المجال الجوي الأوروبي بين يناير/كانون الثاني و نيسان/أبريل من هذا العام انخفض بنسبة 65 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

تسّبب وباء كوفيد-19 في خسارة لشركات الطيران الأوروبية قدرت بـ 6.1 ملايين رحلة جوية في أوروبا في عام 2020 وفقًا لـ يوروكونترول، المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، حيث بقي أكثر من نصف عدد الطائرات عبر أوروبا على مدرج المطارات بسبب قيود السفر.

وفي الوقت الذي تشرع فيه بعض دول أوروبا برفع قيود السفر، تستعد شركات الطيران الأوروبية فيها بشكل خاص لإعادة تجهيز طائراتها مع بدء فصل الصيف. لكن لسوء الحظ، الأمر ليس بهذه البساطة.

وتقول يوروكونترول، إذا كانت حملات اللقاحات غير منتظمة في أوروبا والعالم، فإن هذا سيعيق سير الرحلات الجوية و يهز قة الركاب وقد يؤخر الانتعاش حتى نهاية العقد، حسب التقرير، الذي افترض أنه في حالة تم رفع قيود السفر بشكل عام بحلول صيف 2021 من المتوقع أن يحدث انتعاش ضئيل بحلول عام 2024.

ويقول المدير العام لـ يوروكونترول، إيمون برينان: "لا يزال الوضع صعبًا للغاية بالنسبة للطيران الأوروبي" مضيفا "نحن نتجه إلى صيف 2021 ومعظم القيود لا تزال سارية على الرغم من التقدم المشجع بشأن حملة اللقاحات". ومضى قائلا: "بحلول نهاية العام المقبل ، ستعود حركة المرور إلى 72 في المائة فقط من حركتها مقارنة بمستويات عام 2019"