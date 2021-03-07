مقتل النائب الفرنسي أوليفييه داسو وريث مجموعة الطيران الفرنسية بتحطم مروحيته

قضى النائب الفرنسي أوليفييه داسو، أحد ورثة مجموعة "داسو" للطيران المنتجة لمقاتلات فالكون وميراج ورافال، الأحد في تحطّم طائرته المروحية الخاصة قرب منطقة دوفيل (شمال غرب)، على ما علمته وكالة فرانس برس.

ونعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النائب المنتمي لحزب "الجمهوريين" (يمين) والبالغ 69 عاماً في تغريدة جاء فيها أن "أوليفييه داسو أحب فرنسا. هو رائد في القطاع الصناعي ونائب وممثل محلي منتخب وضابط احتياط في سلاح الجو. لم يتوان طوال حياته عن خدمة بلادنا وعن إعلاء مزاياها. مقتله المفاجئ هو خسارة كبيرة" مبديا تضامنه مع عائلته وأقربائه.

وبحسب مصدر مطلع على التحقيق، قضى أيضاً قائد المروحية في الحادث الذي وقع عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي في توك، قرب دوفيل الواقعة على ساحل النورماندي. وبحسب المصدر نفسه لم يكن على متن المروحية سوى داسو وقائد المروحية.

وأكدت النائبة العامة في ليزيو ديلفين ميانييل لوكالة فرانس برس مقتل داسو وقائد المروحية، وأنها في طريقها لتفقّد موقع التحطّم.

وكلّفت النيابة العامة قسم الأبحاث التابع لشرطة النقل الجوي إجراء التحقيق.

ونعت شخصيات عدة النائب الفرنسي الراحل، وهو نجل سيرج داسو، الرئيس السابق لمجموعة داسو الذي توفي في العام 2018، وحفيد مارسيل داسو مؤسس المجموعة والذي كان أحد أغنى أغنياء فرنسا.