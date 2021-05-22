"عالم بلا حدود" في روسيا.. تماثيل رملية لثقافات مختلفة من الجيزة إلى باريس (فيديو)

من باريس إلى الجيزة، يضع الفنانون اللمسات الأخيرة على إبداعاتهم قبل افتتاح مهرجان النحت على الرمال للجمهور اليوم (22 آيار/ مايو). موضوع المهرجان هذا العام هو "عالم بلا حدود"، وكما يوضح ألكسندر غريتساي أمين المهرجان أنه يجلب العالم إلى سانت بطرسبرغ.

" أغلب منحوتاتنا مخصصة للسمات الثقافية أو عوامل الجذب في البلدان أو القارات. مثلاً، بالنسبة للبرازيل هناك المهرجان، فيما يتعلق بأمريكا الشمالية اتخذنا السكان الأصليين كفكرة مركزية. إما مصر فالفراعنة والأهرامات. في معرضنا، يمكن للزائر "زيارة" العديد من البلدان، والسفر من بلد إلى آخر. وبما أن غالبية البلدان مغلقة، حاولنا أن نتيح للناس المرح هنا".

استوحى خمسة عشر فناناً حرفياً من بعض السمات الأكثر شهرة لمختلف البلدان والثقافات، وعملوا بجد لنحت عشرين عملاً، بما في ذلك قلعة رملية مستوحاة من القصص الخيالية.

على شاطئ قلعة بطرس وبولس، القلعة الأصلية في سانت بطرسبرغ، يمكن للزوار الاستمتاع بالمشاهد التي تستحضر البرازيل وأمريكا الشمالية وإيطاليا وجورجيا وغيرها من البلدان الأخرى في الرمال.

لحماية هذه الأعمال الفنية من المطر، تُرش يومياً بغراء أسيتات البولي فينيل الممزوج بالماء ثلاث مرات.

بدأ النحاتون العمل قبل عشرين يوماً ووضعوا اللمسات الأخيرة في الأيام التي سبقت افتتاح المهرجان.

يستمر مهرجان النحت على الرمال من 22 آيار/ مايو لغاية 15 أيلول / سبتمبر.