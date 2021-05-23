قائمة بأعنف البراكين وأكثرها فتكاً منذ 25 عاماً

دفع ثوران بركان نيراغونغو (شاهد بحر الحمم أعلاه في صورة جوية) الذي وقع بدء مساء السبت في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مئات السكان إلى مغادرة منازلهم. أدناه قائمة بأكثر البراكين دموية منذ 25 عاماً، من الأحدث إلى الأقدم.

نيوزيلندا - 2019

في 9 كانون الأول/ديسمبر، ثار بركان وايت آيلاند في شمال البلاد عند تواجد 47 شخصاً، معظمهم من السياح الأستراليين، في مكان قريب، على الرغم من رفع مستوى الإنذار قبل بضعة أسابيع. أسفرت الكارثة عن مصرع 22 شخصاً وإصابة عشرات بجروح خطيرة. ووُجهت إلى عشر شركات وثلاثة أشخاص، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2020، تهمة الإخلال بواجباتهم على صعيد السلامة.

إندونيسيا - 2018

في 22 كانون الأول/ديسمبر، تسبب ثوران بركان أناك كراكاتوا بانهيار أرضي تحت سطح البحر في مضيق سوندا في إندونيسيا. سقط أكثر من 150 مليون متر مكعب من الصخور والرماد في المحيط، مما أدى لموجات مدّ عال على الشواطئ بين جزيرتي سومطرة وجاوة. وقُتل 420 شخصا وجرح نحو 7200.

غواتيمالا - 2018

في 3 حزيران/يونيو، ثار بركان فويغو الواقع على مسافة 35 كيلومترا شمال شرق عاصمة غواتيمالا، مما أدى إلى تدفق الحمم على بلدات عدة. أدى مرور هذه السحابة النارية، المماثلة لتلك التي دمرت بومبي في جنوب إيطاليا في عام 79، في سان ميغيل لوس لوتيس إلى مقتل 200 شخص وفقدان 230 آخرين.

اليابان - 2014

في 27 أيلول/سبتمبر 2014، أسفر ثوران بركان جبل أونتاكي (3067 متراً فوق مستوى سطح البحر) في وسط اليابان عن سقوط ستين قتيلا، وهي أكبر كارثة من نوعها في البلاد منذ تسعين عاماً. وفي عام 1991، أدى ثوران بركان جبل أنزين إلى مقتل 43 شخصاً، بينهم عالما البراكين الفرنسيان موريس وكاتيا كرافت والباحث الأميركي هاري جليكن.

إندونيسيا - 2014

في جزيرة سومطرة (غرب)، لقي ما لا يقل عن 16 شخصاً مصرعهم في أوائل شباط/فبراير إثر ثوران بركان سينابونغ الذي افاق بعد سبات استمر حوالى 400 عام. وفي أيار/مايو 2016، قضى سبعة أشخاص بعد انفجار آخر طمر عدة قرى.

إندونيسيا - 2010

أدى ثوران بركان ميرابي في تشرين الأول/أكتوبر في جزيرة جاوة على علو حوالى 2900 متر إلى مقتل أكثر من 300 شخص وتشريد 280 ألف شخص. وهو انشط ثوران لهذا البركان منذ عام 1872 والذي يقع في منطقة ماهولة وسط الجزيرة، وإن كان ثوران عام 1930 أكثر فتكاً (1300 قتيل).

في عام 1994، تسبب ثوران آخر في مقتل 60 شخصاً.

جمهورية الكونغو الديمقراطية - 2002

ثار بركان نيراغونغو، الواقع على مرتفعات غوما التي ترتفع أكثر من 3000 متر عن سطح البحر، في منتصف شهر كانون الثاني/يناير، مما أودى بأكثر من مئة شخص. ووقع الانفجار الأكثر فتكاً (أكثر من 600 قتيل) في عام 1977.

بيرو - 1999

في تشرين الثاني/نوفمبر، فقد ما لا يقل عن 34 شخصاً في ثوران بركاني وقع على بعد 800 كيلومتر شمال شرق ليما.

مونتسيرات - 1997

في حزيران/يونيو، أدى ثوران بركان لا سوفرير في جزيرة مونتسيرات البريطانية في الكارييبي إلى مقتل 20 شخصاً. وشطبت بليموث، العاصمة التي تم إخلاؤها، من الخارطة.

الفلبين - 1995

أدى انهيار فوهة بركان باركر، جنوب جزيرة مينداناو الفلبينية، في أيلول/سبتمبر، إلى مقتل 70 شخصاً وفقد 30 آخرين. قبل أربع سنوات، أدى استيقاظ بركان بيناتوبو (80 كم شمال مانيلا) إلى مقتل أكثر من 800 شخص.

ويُعد أشهر ثوران بركاني في التاريخ انفجار فيزوف في جنوب إيطاليا، الذي دمر بومبي وهيركولانيوم في عام 79.

ويعتبر انفجار بركان كراكاتوا في إندونيسيا، في عام 1883 (36 ألف قتيل)، الأعنف على الإطلاق، اذ وصل نفاث الرماد والدخان إلى ارتفاع 20 ألف متر فوق مستوى البحر، وأغرق المنطقة في ظلام دامس. كما تسبب ثوران البركان في حدوث موجات مد عاتية اجتاحت مناطق عدة في العالم.