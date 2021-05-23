شاهد: آلاف العرب واليهود يخرجون في مسيرة من أجل السلام في تل أبيب

سار آلاف العرب واليهود الإسرائيليين من أجل السلام وسط مدينة تل أبيب بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، بعد 11 يوماً من القتال الدامي الذي دمر قطاع غزة المحاصر وأجبر آلاف الإسرائيليين على البحث عن ملاجئ آمنة تحميهم من صواريخ حماس.

وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بمقتل 248 شخصاً، بينهم 66 طفلاً ومقاتلون بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع، بينما أكدت خدمة الطوارئ في الجانب الإسرائيلي مقتل 12 شخصاً، بينهم طفل وشابة عربية-إسرائيلية وجندي إسرائيلي وشخص هندي وتايلانديان، في حين أصيب نحو 357 بجروح مختلفة.

واندلع النزاع الأخير بعد إطلاق حماس صواريخ في اتجاه الدولة العبرية تضامناً مع الفلسطينيين الذين كانوا يخوضون منذ أيام مواجهات مع الإسرائيليين في القدس الشرقية وباحات المسجد الأقصى، ما تسبب بإصابة أكثر من 900 منهم بجروح.

وجاءت تلك المواجهات على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين يهود.