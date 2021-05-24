الشرطة الإسرائيلية: إصابة شخصين بعملية طعن في القدس ومقتل المنفذ

أصيب إسرائيليان بينهما جندي في عملية طعن وقعت الإثنين في القدس قبل أن تقتل الشرطة الإسرائيلية المهاجم، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد لوكالة فرانس برس إنه تم "إطلاق النار على المهاجم وقتل".

وأعلن مركز هداسا الطبي أنه يقوم بتقديم العلاج للشابين (في العشرينات من العمر) اللذين أصيبا بجروح طفيفة.

ووقع الهجوم في منطقة قريبة من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة حيث بدأ التوتر على خلفية احتجاجات على التهديد بإجلاء عائلات من منازلها في الحي ذاته.

واندلع النزاع الأخير بعد إطلاق حماس في 10 ايار/مايو الماضي صواريخ في اتجاه الدولة العبرية تضامنا مع الفلسطينيين الذين كانوا يخوضون منذ أيام مواجهات مع الإسرائيليين في القدس الشرقية وباحات المسجد الأقصى.

وتسبب التصعيد الأخير بمقتل 248 شخصا في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع. أما على الجانب الإسرائيلي فأكدت خدمة الطوارئ مقتل 12 شخصا.