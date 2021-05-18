شاهد: استجابة واسعة لنداء الإضراب الشامل "إضراب الكرامة" في القدس والضفة الغربية المحتلة

استجاب الفلسطينيون والعرب داخل اسرائيل بشكل واسع لنداء الإضراب العام الذي أطلق عليه تسمية #إضراب_الكرامة احتجاجًا على قصف إسرائيل لقطاع غزة والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص من بينهم أكثر من 60 طفلاً.

ودعا للإضراب قادة حماس في غزة وفتح والحزب الحاكم للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، كما انتشرت الدعوة على نطاق واسع عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت تقارير إخبارية إن التجمعات السكانية الفلسطينية في المدن الإسرائيلية استجابت بقوة إلى الإضراب.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي التقطتها وكالة الأنباء الفلسطينية المحلية القسطل، الأزقة المهجورة في البلدة القديمة في القدس وكذلك الشوارع خالية في البلدات في جميع أنحاء محافظة القدس.

وتشن إسرائيل عشرات الغارات الجوية منذ ثمانية أيام فيما يرد نشطاء حماس بإطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية.

في غضون ذلك، قال مسعفون فلسطينيون في غزة إن المرافق الطبية في القطاع المحاصر التي تكافح جائحة كوفيد-19 تشهد توافدا كبيرا لضحايا القصف الإسرائيلي. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 212 فلسطينيًا من بينهم 61 طفلًا وأصيب 1400 شخص بجروح جراء القصف الإسرائيلي لغزة.

وأضافت الوزارة أن "الاستهداف المباشر لمنشآت الصحة في غزة أوقف خدمات المختبر المركزي، بما في ذلك اختبار فيروس كورونا وتطعيمات كوفيد-19 وخدمات الحمل والتطبيب عن بعد".

وفي إسرائيل، قُتل 10 أشخاص من بينهم طفلان وجندي في الهجمات الصاروخية المستمرة التي يشنها نشطاء حماس.