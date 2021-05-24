الصحة العالمية تطالب بتطعيم 10 بالمئة من سكان كل دولة ضد كورونا بحلول أيلول/سبتمبر

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى بذل جهود دولية كبيرة لضمان تطعيم 10 بالمئة من سكان كل دولة ضد كوفيد-19 بحلول أيلول/سبتمبر.

وطالب غيبرييسوس بـ"تحرّك واسع لتطعيم 10 في المئة على الأقل من سكان كل دولة بحلول أيلول/سبتمبر"، وذلك في خطاب أدلى به في مستهل انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للجمعية التابعة لمنظمة الصحة.

كما أعلن تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن وباء كوفيد-19 تسبب بوفاة 115 ألف موظف في مجال الصحة والرعاية منذ أن ظهر الوباء.

وقال في مستهل انعقاد الجمعية العامة للمنظمة "على مدى 18 شهرا، وقف العاملون في مجال الصحة والرعاية في أنحاء العالم على الحافة بين الحياة والموت". وأضاف "أصيب العديد منهم بينما تسجيل (الحالات رسميا) قليل، نقدّر بأن 155 ألف موظف على الأقل في مجال الصحة والرعاية دفعوا الثمن الأكبر لخدمة الآخرين".